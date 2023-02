Max Verstappen ha installato un simulatore sul jet privato? L'olandese fa chiarezza

Max Verstappen è pronto a portarsi il suo amato simulatore di guida nel paddock. A partire dalla stagione di Formula 1 2023 che inizierà nel giro di un mese, il campione del mondo alzerà il livello della competizione, di fatto associando sessioni di prova sul circuito reale a quello virtuale.

La notizia ha fatto il giro del web nelle ultime ore anche perchè negli scorsi giorni si era diffusa l'incredibile nuova secondo cui Max Verstappen avrebbe installato il simulatore anche sul suo jet privato. A sganciare la bomba era stato il consulente di Red Bull Helmut Marko, che aveva raccontato alla stampa dell'esagerata passione dell'olandese volante per i simulatori di gara, al punto da giocarci pure in volo.

Ebbene, lo stesso Max Verstappen ha dovuto redarguire Marko, spiegando in occasione della presentazione ufficiale della Red Bull a New York: «Marko ha frainteso. Quest’anno mi sposterò nelle gare europee con un motorhome e dentro ho fatto piazzare un simulatore di guida. Gli avevo detto che avevo intenzione di installarne uno lì per continuare a guidare la sera. È un hobby, mi diverte e allena i riflessi, perciò lo userò per due o tre ore la sera dopo le giornate in pista».

In ogni caso la presenza del simulatore di guida a pochi metri dai circuiti rappresenta un vero e proprio inedito nel circus e conferma quanto sia esagerata la passione ma soprattutto la dedizione al lavoro di Verstappen per la Formula 1. Del resto stiamo parlando di professionisti a livello assoluto che non lasciano nulla al caso, e diventare iridato è un pregio che possono vantare in pochissimi nella storia del motorsport.

“Mi piace guidarci – ha aggiunto ancora Verstappen - in un certo senso è il mio hobby, e mi aiuta a tenermi attivo. Penso che abbia frainteso il discorso, e ha detto aereo! Non ne sto installando uno sul jet, penso che sia abbastanza assurdo“.

La passione di Max per i simulatori è nota e risaputa, e recentemente aveva fatto notizia la sua sfuriata in occasione della 24 Ore di Le Mans virtuale che Verstappen stava conducendo in vetta prima di un problema alla connessione che gli aveva fatto perdere la gara: il pilota di Formula 1 aveva fatto "ricorso" ma le sue rimostranze non erano state accolte.

Sim Racing a parte, non vediamo l'ora di vedere Verstappen in azione sull'asfalto rovente: primo appuntamento, come da calendario ufficiale della Formula 1 2023, il prossimo 5 marzo in Bahrain.