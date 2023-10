Max Verstappen, quale sarà il suo futuro? Il pilota di F1 vuole imitare una star italiana

Max Verstappen si sta godendo il suo terzo titolo di Formula 1, un successo assolutamente meritato dopo una cavalcata incredibile con la sua Red Bull.

Due settimane fa in Qatar è giunta la 14esima vittoria su 17 gare stagionali, e per il Gp di Austin, che come da date del campionato di Formula 1 2023 si correrà questo weekend, potrebbe arrivare una nuova vittoria.

Ma cosa farà dopo aver chiuso con la Formula 1? Max Verstappen ha fatto capire più volte di non essere intenzionato a correre per decenni nel circus, a differenza invece di quanto farà Lewis Hamilton che dopo il rinnovo del contratto con Mercedes resterà pilota almeno fino ai 40 anni.

Del resto Verstappen è ancora molto giovane avendo solo 26 anni, di conseguenza potrebbe eguagliare il record dell'inglese e di Schumacher nel giro di soli 4 anni, divenendo a 30 anni il pilota più vincente di tutti i tempi.

Rispondendo quindi ad una domanda specifica de La Gazzetta dello Sport, ovvero, se fra 10 anni vedremo ancora l'olandese sulle piste, questi ha replicato: “Correrà ma meno... Correrò più a lungo, ma non nei Gran Premi”.

Quindi ha aggiunto, svelando di voler imitare quanto fatto da Valentino Rossi, campionissimo delle due ruote che dopo aver vinto tutto ha deciso di ritirarsi ma rimanendo comunque nel giro, sia correndo sulle auto gran turismo e su quelle da rally, e poi creando la propria scuderia.

“Sarebbe bello fare come Valentino Rossi – dice Verstappen - mi piace vedere le sue gare in GT, una categoria a cui sono interessato perché abbiamo iscritto la nostra vettura”. E ancora: "Ha fatto tutto quello che poteva in MotoGP, con una carriera pazzesca, e ora si diverte, pur lavorando duro e con la voglia di vincere ancora. Penso che cercherò qualcosa di simile in futuro". Verstappen, ricordiamo, ha un contratto in scadenza con Red Bull al 2028.