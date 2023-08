Max Verstappen ha un futuro da drifter? Eccolo mentre 'impara' a usare il freno a mano

È sempre affascinante vedere come i piloti professionisti di diverse categorie automobilistiche possano interessarsi ad altre forme di guida e competizione. Nel caso di Max Verstappen, il pilota olandese di Formula 1, si è messo alla prova imparando a fare drifting con una Mazda RX-7 da 600 CV.

L'auto in questione è una delle protagoniste storiche nella scena del drifting e rappresenta una sfida diversa rispetto alla guida di una vettura da Formula 1. Il pilota olandese ha avuto l'opportunità di imparare da 'Mad' Mike Whiddett, un esperto drifter di fama mondiale che è diventato un'icona nel mondo delle derapate.

Le vacanze in Sardegna di Verstappen con tanto di busta dell'Eurospin, devono aver annoiato il pilota, che ha dimostrato di avere una discreta padronanza dell'RX7 super elaborata e delle tecniche di drifting. Sono state fatte diverse ciambelle (termine in gergo per indicare derapate a cerchio attorno a degli ostacoli), e sembra che il pilota olandese abbia aggiunto un suo proprio tocco di eleganza a queste manovre spettacolari. Il drifting richiede una perfetta coordinazione tra acceleratore, sterzo, freno e controllo dell'auto, e Verstappen sembra averlo affrontato con successo.

Il circuito a otto è un esercizio comune per i drifter, poiché richiede abilità di controllo e coordinazione. La sfida di gestire la frizione in queste manovre è evidente, ma Verstappen sembra aver trovato il giusto bilanciamento tra frizione e freno a mano per completare il circuito.

Infine, affrontando il "Scandi Flick", Verstappen ha imparato come avviare e mantenere una sbandata ad alta velocità. Questa tecnica richiede una perfetta sincronizzazione tra sterzata e accelerazione per indurre una sbandata controllata e gestirla lungo la traiettoria desiderata.

Il fatto che Verstappen abbia preso confidenza con l'auto completando le manovre complete con poche ripetizioni, dimostra ancora una volta la sua determinazione e la sua abilità nel variare velocemente lo stile di guida a seconda delle circostanze. La scena in cui è riuscito a scivolare e toccare con la parte posteriore dell'RX-7 su otto dei dieci ritagli di cartone posizionati all'esterno, sembra essere una dimostrazione della precisione e della destrezza innata del pilota di F1.

Redbull pare che dal 2024 possa proporre ben 4 auto per competere al titolo mondiale; quindi Verstappen, consolidata la sua abilità nel drifting, avrà di che impegnarsi nei prossimi anni. Forse le derapate, per il momento, possono aspettare.