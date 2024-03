Max Verstappen vicino a firmare con Mercedes, il rumor bomba di Johnny Herbert

Continua senza sosta la “Red Bull Saga” in F1, con una nuova bomba lanciata dall’ex pilota Johnny Herbert. Sembrerebbe che Max Verstappen sia vicino a firmare un nuovo contratto con Mercedes.

Appena ieri vi abbiamo parlato di una nuova clausola spuntata sul contratto di Max Verstappen, un piccolo appunto che lega indissolubilmente il pilota olandese alla figura di Helmut Marko, potete dirigente sportivo del team Red Bull. Per riassumere velocemente, all’interno della squadra austriaca si è creata una spaccatura fra chi voleva Christian Horner fuori dai giochi e chi invece sperava in un passo indietro del fronte Marko-Verstappen (Jos, il padre di Max). Con il recente scandalo scoppiato attorno a Horner, per delle presunte chat compromettenti con una collega del team, sembrava proprio che il Team Principal fosse vicino a fare le valigie, la presidenza austriaca però ha preferito lasciare tutto al proprio posto scatenando le ire del fronte Marko-Verstappen. Proprio alla luce di un abbandono di Marko, anche Super Max potrebbe lasciare il sedile Red Bull, che in linea teorica era “al sicuro” almeno fino al 2028 secondo il contratto firmato nel 2022. Come detto sopra, però, la clausola spuntata di recente lega la figura di Verstappen a quella di Marko: non può esserci la prima senza la seconda, e viceversa.

Arriviamo così alle ultime, esplosive dichiarazioni di Johnny Herbert, secondo cui Verstappen sarebbe prossimo a firmare un accordo con Mercedes. Toto Wolff è alla ricerca di un pilota che possa sostituire Lewis Hamilton a partire dal 2025, dopo che il pilota britannico è passato in Ferrari. “Ho saputo che Max Verstappen è davvero vicino a firmare con Mercedes. Sarebbe davvero pazzesco vedere un pilota del suo calibro andar via per ciò che è successo attorno a Horner. La squadra sta vincendo tutto e lo spettacolo si deve soprattutto a Max, è lui che guida la monoposto, non si tratta di Horner. Per il bene del team, forse Horner dovrebbe pensarci bene e fare un passo indietro”.

Non possiamo ovviamente mettere le mani sul fuoco rispetto a ciò che ha detto l’ex pilota, il tutto però potrebbe essere una nuova mossa per mettere “pepe” a Red Bull e convincere una volta di più Horner a lasciare la squadra. Abbiamo proprio l'impressione che ci saranno altre "puntate" della saga...

