Max Verstappen Ferrari, aumentano i rimpianti. Montezemolo: 'Lo seguivamo dai go-kart...'

Secondo Bernie Ecclestone Max Verstappen è già il più forte pilota di sempre. Un attestato di stima da chi di Formula 1 ne capisce qualcosa, e pensiero che molti altri attori del motorsport condividono.

E pensare che forse Max Verstappen avrebbe potuto indossare i colori della Ferrari e lo ha di fatto “svelato” l'ex presidente del Cavallino Rampante, Luca Cordero di Montezemolo, altro gigante per quanto riguarda il circus, alla luce del suo passato glorioso e vincente.

Ospite negli scorsi giorni a Trento presso il Festival dello Sport organizzato da La Gazzetta dello Sport l’ex Presidente di Maranello ha parlato così di Max Verstappen: “Lo seguivamo da quando guidava nei campionati kart”.

Una vera e propria ammissione quindi, anche la Ferrari era interessata al tre volte campione del mondo, ma evidentemente non se ne fece più nulla. Non va infatti dimenticato che il vero scopritore dell'invincibile Max fu Helmut Marko, uomo potentissimo in Red Bull e in Formula 1, che dopo le grandi prestazioni in Formula 3 nel 2014, decise di scritturare Verstappen l'anno successivo facendolo debuttare in Formula 1 con la Toro Rosso, prima del grande salto in Red Bull dal 2017.

Marko fiutò il colpo lasciando a bocca asciutta Mercedes e Ferrari, che all'epoca pensavano di essere al sicuro con Hamilton e Rosberg (la prima, vettura che effettivamente vinse mondiale piloti e costruttori) e Vettel-Raikkonen (la seconda).

Nell'ospitata a Trento, Montezemolo ha speso delle belle parole anche per Michael Schumacher, parlando di “Un uomo eccezionale che da pilota portò la grande attenzione per la preparazione fisica nella Formula 1, il suo senso di uomo squadra e la sua capacità di vivere ogni giro in gara come se fosse quello per la pole position”.

Sulla Formula 1 di oggi, ha invece spiegato: “regolamenti troppo complicati”. Infine sulla Ferrari: “Non mi piace dov’è oggi la Ferrari, non mi piace esultare per un terzo posto che per me era una sconfitta. I piloti? Penso che siano l’ultimo dei problemi, il problema è la macchina...”.

Nessun accenno infine alla Ferrari elettrica, per cui Montezemolo aveva ammesso di avere l'orticaria al solo pensiero di una Rossa green.