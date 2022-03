Max Verstappen contro Drive to Survive: cos'è successo tra Norris e Ricciardo?

La nuova stagione di Drive to Survive era senz'altro tra le più attese visto un Mondiale di Formula 1, quello del 2021, tra i più dinamici degli ultimi anni. Sembrerebbe, tuttavia, che la serie Netflix sia andata troppo oltre secondo la community e l'attuale Campione del Mondo, Max Verstappen.

Il campionato 2021 di Ricciardo non è stato dei più facili a bordo della McLaren, nonostante la vittoria a Monza, tant'è che Netflix avrebbe approfittato di queste difficoltà per alimentare quella che secondo alcuni piloti di F1 sarebbe una menzogna: la faida tra Ricciardo e Norris.

In particolar modo, le accuse della community alla serie del colosso americano sono di aver sottolineato una sorta di competizione fin troppo accesa tra i due piloti McLaren e di aver tagliato e montato a dovere estratti di spezzoni tra Lando e Daniel da più parti. Sono in tanti ad essere favorevoli a questa produzione Netflix, visto anche l'afflusso di nuovi appassionati che ha introdotto nella competizione, tuttavia lo stesso Sainz non ha potuto evitare di aggiungere come forse siano andati troppo oltre con lui e Lando, seppur ribadendo quanto queste cose possano essere migliorate in futuro.

Decisamente più rigido Max Verstappen, che già durante le riprese aveva annunciato che non avrebbe fatto parte della quarta stagione proprio per paura che alimentasse tensioni tra i piloti, che ha commentato così la questione: "Quello che non mi è piaciuto, che tra l'altro nemmeno mi tocca personalmente, riguarda Lando e Daniel, due bravissimi ragazzi. Hanno fatto apparire Lando come uno "s*****o".

Ad ogni modo, entrambi i piloti hanno smentito questa presunta faida guardando insieme alcuni estratti della serie sul canale YouTube ufficiale della McLaren, video che potete ammirare voi stessi tra gli allegati in calce alla notizia. E voi, invece, cosa ne pensate di questa questione? Diteci la vostra opinione a riguardo nell'apposito box dedicato ai commenti.