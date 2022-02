Max Verstappen si diverte sul ghiaccio con la monoposto F1 di Vettel: il video della gara

Se da una parte Red Bull presenta la nuova monoposto RB18, dall’altra il Campione del Mondo in carica Max Verstappen si concede ancora qualche gara con una storica monoposto della scuderia austro-britannica. Guardate la RB8 di Vettel sul ghiaccio con Verstappen alla guida in questo fantastico video!

Il contesto in cui è stato proposto questo stunt firmato Red Bull è stato quello della GP Ice Race a Zell am See in Austria, dove abbiamo assistito anche al ritorno della Bugatti Baby II elettrica. Prima dell’inizio della stagione 2022-2023, Red Bull ha organizzato una gara spettacolare tra Franky Zorn, pilota professionista di speedway su ghiaccio a bordo della sua moto da corsa con gomme chiodate, e l’olandese Verstappen a bordo della Red Bull RB8 del 2012 che fece vincere il terzo titolo di fila a Sebastian Vettel nei suoi anni d’oro.

Con la giusta preparazione, tra cui gomme da rally chiodate e impostazione da corsa adatta al contesto, la monoposto da Formula 1 ha garantito a Verstappen sano divertimento tra sbandate e accelerate improvvise. Non è stata una gara ad alta velocità, bensì un semplice video di azione che fa da simpatico spot per Red Bull in vista del nuovo anno in pista. Si può dire, però, che fa un certo effetto. Insomma, non perdetevelo!