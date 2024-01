Max Verstappen l'ha detto davvero: 'La Red Bull RB19 era piena di difetti'

E' uno stacanovista Max Verstappen e proprio per questo diverrà (forse) il pilota numero uno al mondo. L'olandese ricerca costantemente la perfezione, di conseguenza per la lui la Red Bull RB19 era un'auto tutt'altro che fenomenale.

La monoposto del mondiale 2023 ha vinto 21 gare su 22, lasciando una sola gioia alla Ferrari di Carlos Sainz in quel di Singapore, vittoria giunta con un geniale trucco, ma per Verstappen bisognava fare di più.

"Sui circuiti cittadini non siamo stati nelle migliori condizioni, intendo cordoli, dossi e curve lente – le parole del tre volte campione del mondo di Formula 1, così come riportato dalla pagina Facebook Hammertime - non è un grande problema, ma in quest’area possiamo fare meglio. La RB19 non assorbiva gli urti come alcuni dei nostri avversari, e di conseguenza nelle curve lente la nostra macchina semplicemente non era così dominante come in quelle veloci".

La stella di Hasselt ha puntato il dito anche sulla performance della RB 19 in qualifica, tenendo conto che la monoposto campione del mondo ha ottenuto “solo” 14 pole position su 22: "Soprattutto nelle fasi iniziali di gara l'area di lavoro della vettura in termini di mappa aerodinamica è molto diversa da quella della qualifica. La nostra monoposto è stata molto versatile, ma non ci ha permesso grandi exploit nel giro veloce", ha detto ancora Max Verstappen.

Insomma, c'è ancora un grosso margine di miglioramento stando al pilota olandese, nonostante la Red Bull della passata stagione sia una delle auto più vincenti di sempre nella storia della Formula 1, una vettura entrata di diritto nel club composto da mezzi favolosi come la McLaren MP4/4, la Ferrari F2004, e la Mercedes W11.

Adrian Newey, storico progettista capo della scuderia di Milton Keynes, avrà quindi un bel da fare per mettere a punto la RB20 su specifiche richieste di Max Verstappen. In ogni caso il team è da mesi al lavoro sulla nuova vettura, al punto che lo stesso si starebbe già concentrando sulla monoposto che scenderà in pista nel 2025, la RB21.