Max Verstappen costruisce la sua monoposto di F1 perfetta: 'Ecco come dovrebbe essere'

Dopo aver provato le monoposto di Formula 1 2026, bocciate su tutta la linea, Max Verstappen torna a parlare di ciò che ci attenderà in F1 nei prossimi anni, stilando la sua “monoposto perfetta”.

Numerose le novità che ci aspettano fra tre anni e che non sembrano convincere più di tanto il bi-campione del mondo olandese che invece ha un'idea precisa di come dovrebbe essere la sua vettura da sogno.

"Le auto attuali sono incredibilmente veloci – ha detto parlando in vista del Gp di Silverstone che si correrà oggi come da date del campionato di Formula 1 2023 - mi sono piaciute anche le auto del 2020 e del 2021. Erano un po' più agili e più divertenti, ma erano anche molto pesanti”.

Quindi ha proseguito: "Mi libererei sicuramente dell'ibrido. Ogni volta che torno su un V8 rimango sempre sorpreso dalla fluidità del motore. La velocità massima è più bassa rispetto a quella raggiunta con le monoposto di oggi, ma è solo la ripresa del motore e la coppia”.

Secondo Verstappen, al di là dei motori, uno degli aspetti da affrontare con maggiore celerità è quello del peso delle auto, anche se il pilota è conscio che sarà difficile tornare alla leggerezza di un tempo per questioni di sicurezza: "Certo, gli standard di sicurezza devono migliorare. Ecco perché le auto stanno diventando sempre più pesanti, per rendere sostanzialmente più forte il telaio. Non possiamo tornare a 500-550 chili – ha aggounto - ma penso che al momento siano troppo pesanti. E' un aspetto che va esaminato”.

Max Verstappen ne ha anche per le gomme, a suo modo di vedere troppo larghe: "Preferisco le gomme più piccole, era molto divertente, con le grandi gomme di adesso non si ha la miglior visione quando si affronta una curva”.

Infine il pilota olandese ha spiegato: “Ci sono altre cose che cambierei, renderei le monoposto molto più dragy facendo meno affidamento sul sistema di DRS, Con le future vetture del 2026 sembra che vi sia minor resistenza aerodinamica quindi sarà sempre più difficile sorpassare”. Verranno esaudite le richieste di Verstappen?