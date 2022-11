Max Verstappen correrà ancora con il numero 1 in F1: 'Resterà finché sono campione'

Dopo la vittoria del titolo mondiale a Suzuka, Max Verstappen ha le idee molto chiare sul numero che userà durante la stagione 2023 di Formula 1: il numero 1 resterà sulla sua Red Bull ancora per un anno e, con ogni probabilità, non sfuggirà dalla sua monoposto fino a quando non perderà il titolo.

Nel contesto di un’intervista a Motorsport.com, infatti, il pilota olandese ha già ribadito al pubblico che utilizzerà il numero 1 nella prossima stagione: “Penso che sia il numero migliore che esista per qualsiasi pilota. Quante volte si ha la possibilità di guidare con il numero 1 nella propria carriera in Formula 1?”, ha dichiarato. In aggiunta, ha chiarito che tornerà al numero 33 nel momento in cui non sarà più campione del mondo. Tra l’altro, Verstappen è l’unico pilota dopo Sebastian Vettel a correre con il numero 1, dato che Hamilton è sempre rimasto con il 44.

Per Verstappen, del resto, è un premio per il duro lavoro svolto durante l’intera stagione, da lui e dalla scuderia in toto: “Questa è stata una stagione molto speciale, non solo per me ma anche per la squadra. Abbiamo vinto il titolo costruttori per la prima volta dal 2013 e questo è ovviamente molto importante per tutto il team. Credo che in futuro sarà molto difficile eguagliare quanto fatto quest’anno o addirittura fare di meglio. Ovviamente si cerca di migliorare ogni singola stagione, ma non sarà facile dopo l'anno che abbiamo vissuto. Per questo motivo, dobbiamo anche apprezzare il risultato del 2022 e goderci questi momenti”.

Nella giornata di ieri, invece, Ricciardo è diventato il terzo pilota Red Bull.