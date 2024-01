Max Verstappen, come si spiega il suo dominio? 'Papà Jos invidiava Michael Schumacher'

Sono tanti quelli convinti che Max Verstappen diverrà il più forte pilota di tutti i tempi, e il campione olandese lo ha dimostrato chiaramente durante la stagione 2023, un dominio assoluto nei confronti di tutti i suoi avversari, a cominciare dal primo, il compagno di scuderia Perez.

Il tre volte campione del mondo è una vera e propria “macchina da guerra”, sempre concentrato, determinato, voglioso di passare sotto alla bandiera a scacchi prima di tutti. Nulla a che vedere con il Verstappen acerbo di qualche anno fa, pilota decisamente fumantino e veloce, ma che in gara registrava fin troppi errori.

Tutto merito, secondo Graham Watson, dell'insegnamento di papà Jos. Vi avevamo già raccontato dei metodi di educazione decisamente rigidi di Verstappen senior nei confronti di Max, come quando ad esempio il pilota Red Bull fu costretto da bambino a tornare a casa a piedi, per ben due volte, dopo un errore di troppo durante una gara di kart.

In queste ore il rapporto fra i due è tornato d'attualità a seguito di alcune dichiarazioni rilasciate da Watson, team manager della Toro Rosso durante l'esordio in Formula 1 di Max, ed ex Benetton.

Parlando con la rivista Formule 1, l'attuale team manager AlphaTauri ha spiegato: "Penso che Jos ritenesse che Michael Schumacher avesse materiale migliore e fosse favorito – dice riferendo ai tempi della Benetton, quando i due erano compagni di scuderia, parole riportate da Fanpage - ho avuto l’impressione che Jos avesse difficoltà ad accettarlo perché anche lui era un pilota molto dotato".

E ancora: "Flavio Briatore aveva un forte legame con Michael, sia dal punto di vista sportivo che personale. Ecco perché penso che Jos abbia impresso a Max molto presto che la prima cosa da fare è annientare i propri compagni di squadra. E lo abbiamo visto negli ultimi anni".

Grazie a papà Jos Max Verstappen imparò una regola ferrea del motorsport: "Devi essere l'uomo attorno al quale ruota tutta la squadra. Non credo che Jos sia stato trattato equamente alla Benetton. E questo ha in parte fatto sì che Max comprendesse molto bene un aspetto della F1, l'importanza di avere la migliore attrezzatura. Poi il talento avrebbe fatto il resto. E lo si vede anche ora con Max: prima batte il compagno di squadra, poi vince il titolo".