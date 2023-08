Max Verstappen come Michael Schumacher: 'Sceglierà lui il compagno, non sarà Perez'

Nonostante nelle scorse ore Helmut Marko abbia garantito sulla permanenza in Red Bull di Perez, sono molti quelli convinti che il pilota messicano abbia i giorni contati nella scuderia di Milton Keynes.

Del resto in Red Bull, così come nella “succursale” Alpha Tauri o Toro Rosso, non sono soliti fare troppi complimenti quando c'è da mandar via qualcuno e lo si è capito anche recentemente con l'addio di Lando Norris.

Fra coloro che pensano che alla fine Perez la prossima stagione correrà su un'altra vettura vi è Ralf Schumacher, che parlando negli scorsi giorni ai microfoni di Sky Sport Germania ha spiegato: "Sergio Pérez ha commesso un altro errore andando a sbattere contro le barriere all'ingresso dei box e questa azione gli è costata anche una penalità che alla fine gli è costata il secondo posto. Penso che i suoi giorni alla Red Bull siano contati – ha aggiunto - Helmut Marko non è esattamente conosciuto per il suo modo affettuoso di trattare Perez. Penso che non riesca a gestirlo così bene”.

Quindi l'ex pilota di Formula 1 ha proseguito, convinto che il divorzio sia già cosa fatta: “Pérez sembrava lunatico, deluso e anche assente per tutto il fine settimana. Penso che ci siano già degli accordi per una separazione a fine stagione”.

Ma chi sarà quindi il prossimo compagno di scuderia di Max Verstappen, quello che forse diverrà il pilota più forte di sempre? Secondo il pilota tedesco sarà lo stesso olandese a deciderlo: “Presumo che alla fine sarà Verstappen a decidere chi sarà il suo compagno di squadra – ha detto - non è una cosa insolita. È già successo con Senna, anche mio fratello ha avuto questo diritto quando un pilota, in questo caso Verstappen, contribuisce in maniera così netta ai successi di una scuderia è normale che quest’ultima decida di assecondarlo in tutto e per tutto”.

Ralf Schumacher ha fatto il nome di un possibile candidato: "Posso immaginare Lando Norris diventare presto il nuovo compagno di squadra di Verstappen. I due sembrano essere buoni amici”.