Max Verstappen come Michael Schumacher? Fernando Alonso frena: 'Dobbiamo aspettare'

Fernando Alonso ha elogiato l'incredibile stagione di Max Verstappen e riconosciuto i suoi risultati impressionanti, tra cui la vittoria in 13 delle 16 gare finora. Tuttavia, Alonso ritiene che sia ancora troppo presto per paragonare Verstappen a piloti leggendari come Michael Schumacher.

Fernando Alonso ha dichiarato che forse Max Verstappen potrà essere paragonato a Michael Schumacher in futuro, ma è necessario attendere e vedere come si sviluppa la carriera di Verstappen. Ha anche previsto che i prossimi anni saranno ancora migliori per Verstappen, con ulteriori titoli in vista. "I prossimi anni saranno ancora migliori per Max, a dire il vero, poiché continuerà ad aggiungere campionati, quindi in futuro ci confronteremo con Michael ancora più da vicino"

Verstappen si trova in una posizione privilegiata per vincere il suo terzo titolo consecutivo di Formula 1, con un ampio vantaggio in classifica. Potrebbe addirittura conquistare il titolo prima del Gran Premio di domenica, se le condizioni saranno favorevoli. Bernie Ecclestone ha già più volte elogiato il pilota olandese definendolo "il più forte di sempre".

Nonostante il rispetto per Verstappen e i suoi risultati straordinari, Alonso ha sottolineato che durante la sua carriera in Formula 1, ha gareggiato principalmente contro Michael Schumacher e non può fare paragoni diretti con piloti come Lewis Hamilton o Sebastian Vettel.

Il compagno di squadra di Verstappen, Sergio Perez, aveva inizialmente suggerito di poter competere con Verstappen in questa stagione, ma ha incontrato difficoltà con l'assetto della sua vettura. Tuttavia, anch'essi ha elogiato Verstappen per il suo eccezionale lavoro e il suo straordinario livello di fiducia nella macchina.

Il futuro sembra promettente per Verstappen e il confronto con piloti leggendari come Schumacher potrebbe diventare una realtà se continuerà a ottenere successi nella sua carriera in Formula 1. Certo è che all'età di 26 anni Shumacher non aveva ancora raggiunto i risultati di Verstappen.