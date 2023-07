Max Verstappen che combini? Butta fuori avversario durante gara virtuale: squalificato

Max Verstappen fa parlare di se anche quando i motori delle monoposto di Formula 1 sono spenti. Tutta colpa di una gara virtuale su iRacing, durante la quale il pilota olandese è stato squalificato per comportamento antisportivo.

Ma cosa è successo di preciso? Max Verstappen, che diventerà forse il più forte pilota di tutti i tempi, era impegnato nella gara virtuale di Spa Francorchamps; si trovava al quinto posto, al volante di una Porsche 911 GT3 RSR del team Redline, e mancava ancora un'ora e quaranta minuti alla fine.

Ad un certo punto la Ferrari 488 GT3 Evo di Sven Hasse, che lo seguiva, è finita lunga a la Source, centrando in pieno Verstappen che a sua volta è finito contro Diogo Pinto. Il bicampione del mondo di Formula 1, dopo la manovra, è scivolato in ottava posizione, mentre Haase si è portato al secondo posto, approfittando del suo errore.

Verstappen ha ritenuto di aver subito un torto ed ha quindi deciso di vendicarsi: pigiando sull'acceleratore a più non posso ha cercato di raggiungere l'avversario e dopo averlo ripreso lo ha eliminato colpendolo in pieno.

Un comportamento che ha ricordato da vicino la famosa vendetta di Nannini durante una storica gara DTM degli anni '90, e che ha obbligato la direzione di gara a squalificare Verstappen per comportamento antisportivo.

Ovviamente nessuno sa come abbia reagito il buon Max alla decisione della direzione di gara, ma siamo certi che si sarà letteralmente infuriato anche perchè l'anno scorso lo stesso non aveva preso con leggerezza la squalifica durante la 24 Ore di Le Mans virtuale.

Fa specie pensare che il premio per la vittoria della gara di Spa fosse un tostapane e 500 euro (da devolvere poi in beneficenza), ma in ogni caso Verstappen, da grande pilota qual è, vuole sempre vincere, anche quando in ballo vi è davvero poco.

Alla fine la vittoria se l'è aggiudicata la Bmw M4 GT3 del team Urano Esports guidata da Alexey Nesov, mentre il famoso Haase è stato costretto al ritiro dopo il botto di Verstappen.