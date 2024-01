Max Verstappen attacca la F1: 'È un circo, il parco chiuso il venerdì fa schifo...'

Il campione del mondo Max Verstappen, che probabilmente diverrà il pilota più forte di sempre, è tornato ad attaccare la Formula 1 moderna e alcune regole ritenute dallo stesso alquanto discutibili.

Dopo aver detto di essersi sentito un pagliaccio allo show di Las Vegas, Verstappen è tornato a parlare delle Gare Sprint, evento che lo stesso olandese non ha mai digerito.

“La Sprint toglie altra magia – spiega il tre volte campione del mondo di Formula 1, che poi argomenta - da bambino mi chiedevo con entusiasmo cosa sarebbe successo in gara quando accendevo la TV. Da fan non hai a disposizione tutti i dati tecnici come il degrado degli pneumatici, vedi una Red Bull, una Ferrari e una Mercedes in griglia di partenza e ti domandi come finirà. Una Sprint, invece, ti fa capire più o meno come andrà anche la gara del giorno successivo, a meno di cambiamenti metereologici. Si può giudicare il passo gara dopo la gara Sprint e questo toglie sicuramente tensione".

Verstappen ha poi parlato del parco chiuso del venerdì, definendolo senza mezzi termini: “Uno schifo. Se sbagli sei intrappolato in quel set-up per tutto il week-end. Ci è successo in Brasile nel 2022, mentre l'anno scorso abbiamo fatto buoni fine settimana, ma non ero mai completamente soddisfatto. Ad Austin Mercedes e Ferrari non hanno di certo abbassato le proprie vetture di proposito, ma una volta che hai intrapreso la strada sbagliata non hai modo di uscirne. Se si vuole continuare a fare le Sprint propongo dei cambiamenti: un Parco Chiuso per il sabato e un altro per la domenica".

Poi il pilota Red Bull ha concluso: "C'è bisogno di queste stranezze? Persino io mi chiedo quali siano le regole ora. Mi sento perso, è come un circo. Ho sempre detto di capire il lato commerciale, ma io la vedo da pilota puro”.

La Formula 1, a detta di molti addetti ai lavori, sta diventando troppo uno show, uno spettacolo fine a se stesso, ma così rischia di creare un eccessivo malumore fra i piloti, i veri protagonisti del circus: se si stancano loro...