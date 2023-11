Max Biaggi: 'Valentino Rossi? Non siamo amici, ebbi un brutto incidente e non mi chiamò'

Max Biaggi torna a parlare della storica rivalità con Valentino Rossi attraverso le colonne del Corriere della Sera. I due non si sono mai amati e il campione romano lo ha ribadito anche nelle scorse ore: “Non siamo amici con Valentino”.

Biaggi, oggi ambasciatore dell'Aprilia, ricorda i successi vinti con la storica moto italiana «Sono stato campione di due mondi, prima quello a 2 tempi e poi quello a 4 tempi con un gruppo che ha saputo trasformarsi mantenendo la stessa anima, capacità di affermarsi, di competere e vincere».

Ma chi vince il mondiale di MotoGp 2023, che come da date del calendario si chiuderà a fine mese? Per Max Biaggi il favorito è Pecco Bagnania, definito dallo stesso «un pilota completo, sa correre in qualsiasi condizione, Martin è in ascesa, ha trovato costanza di risultato: vincerà chi sbaglierà meno».

L'ex pilota ha ricordato i vecchi tempi in cui indossava il casco tutti i giorni: «Quando correvo, appena mi svegliavo, davanti a me, nella mia testa, c’era un piano di lavoro quotidiano rivolto alla mia preparazione fisico-atletica. Quasi una ossessione, doverosa per essere pronto a vincere».

Tanti momenti magici ma anche paura: «L’ho provata nei momenti drammatici, ricordo quando morì Kato, la gara non si fermò, Valentino ed io stavamo lottando per la vittoria, ma avevamo capito che era successo qualcosa di irreparabile. Però nelle corse non c’è tempo, arriva il Gp successivo e bisogna dare subito il massimo, voltare pagina e la sensazione di smarrimento e paura viene accantonata».

E a proposito di Valentino Rossi: «Normali, ci salutiamo. È capitato che dicesse… i miei amici Stoner, Biaggi, Lorenzo… mah. Non si può parlare di amicizia, non si è mai fatto nulla per crearla, ricordo quando feci un grave incidente, fui ricoverato a lungo in ospedale, ho ricevuto messaggi e telefonate da tutti, da lui niente. Ma nessun rammarico, per carità».

Diverso invece il rapporto con il compianto Fabrizio Frizzi: «Ce l’ho sempre in mente, lui era davvero speciale. Umanamente intendo... Credo che il Signore lo abbia mandato in terra per fare del bene, finito il compito se n’è andato: ma lui è sempre con me».

Come 9 piloti su 20 di Formula 1 che vivono a Monaco, anche Max Biaggi ha scelto Montecarlo come residenza: «Una scelta fatta 34 anni fa, lì sono nati i miei figli, Ines Angelica 14 anni, e Leon Alexander 13 anni tra un mese, naturalmente ci vive anche la mia ex compagna Eleonora Pedron, la mamma dei miei figli: siamo sereni, stiamo bene».

Ma niente vita mondana: «Anche no. Ribadisco: giornate serene. Il glamour, la mondanità di Montecarlo, lo stretto necessario imposto dal mio ruolo, da quelle relazioni che devo conservare e curare. I miei figli studiano, crescono bene, hanno le loro amicizie, mai pensato di togliere loro quello che sono riuscito a dargli, viviamo tutti insieme nel giro di 500 metri di distanza».

Max Biaggi ha menzionato il nome del suo figlio più piccolo, Leon Alexander, che ha una storia sportiva alle spalle: «Lottavo per il titolo mondiale contro Leon Haslam e mi sono detto: se riesco a batterlo chiamerò mio figlio col suo nome, così è stato. Guarda un po’, dopo Haslam ha chiamato suo figlio Max, come me».