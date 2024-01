Max Biaggi non avrà un 'erede': 'Le moto? Non ho fatto venire la passione a mio figlio'

Max Biaggi è stato uno dei protagonisti dell'ultima puntata di Verissimo, noto show in onda il sabato e la domenica su Canale 5, condotto da Silvia Toffanin. L'ex star delle due ruote ha parlato della sua carriera, della sua vita, e anche del figlio, il 13enne Leon Alexandre.

A discapito di quanto si possa pensare, Max Biaggi, che ha svelato di non essere amico di Valentino Rossi in un'altra intervista, ha detto chiaramente che suo figlio non ha la passione per le moto, facendo capire come il papà non l'abbia affatto alimentata nonostante il suo glorioso passato. “Mio figlio non ha la passione per le moto – ha raccontato - ma io non ho fatto niente per farlo appassionare. Sono protettivo con mio figlio, troppo. Non ha neanche la bicicletta”.

Max Biaggi ha avuto una storia d'amore con Eleonora Pedron da cui sono nati Leon Alexandre e la 14enne Ines Angelica: “Io ed Eleonora abbiamo un bel rapporto con i nostri figli – ha aggiunto - e stiamo facendo un buon lavoro. Io sono full con loro. All'inizio della fine del nostro rapporto tra me ed Eleonora è stato complicato ma ci siamo applicati a far funzionare questo nucleo familiare”.

Ma cosa fa oggi il grande Max Biaggi? "Cosa faccio oggi nella vita? Io sono ambasciatore di un marchio di moto nel mondo (Aprilia ndr). Questo mi porta a viaggiare molto e sono sempre legato alla mia passione, ossia le moto. Il mio papà ci ha creduto, io non venivo dal mondo della moto. Ma giocavo a calcio. Lui però era sempre con me e mi portava in giro".

Max Biaggi si è ritirato nel 2019 e due anni prima era stato vittima di un terribile incidente a Latina, in cui lo stesso aveva rischiato di morire: “L'incidente più brutto che ho fatto nella mia vita. Non ho avuto conseguenze fisiche per fortuna e non ho mai smesso perché la moto rimane la mia passione”.

Infine, sul rapporto col padre morto 5 anni fa: “Quando il mio papà è venuto a mancare ero in una gara in Francia. Ho fatto un tragitto lungo e ho viaggiato tutta la notte ma sono arrivato agli sgoccioli. Noi vivevamo molto in simbiosi: poche parole ma tanto significato”.