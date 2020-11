Max Biaggi va a 409 km/h su una moto elettrica: è record assoluto

Un tentativo di record inerente la velocità massima raggiungibile per una moto completamente elettrica è appena andato a segno. Voxan Motors ha portato su un lungo rettilineo il suo bolide ottenendo un risultato pazzesco.

Il produttore di motociclette, di proprietà di Venturi, originariamente aveva intenzione di provarci durante lo scorso mese di giugno presso il più grande deserto di sale al mondo, il Salar de Uyuni della Bolivia. Come ogni altra persona sul globo in questo 2020, ha dovuto abbassare le aspettative e ripiegare su un tratto di asfalto lungo circa tre chilometri e mezzo all'interno dell'aeroporto Marcel Dassault a Chateauroux, in Francia.

Lì la motocicletta elettrica Voxan ha disintegrato il precedente record di velocità massima per una moto elettrica arrivando a 409 km/h come se nulla fosse, superando di circa 80 km/h il risultato ottenuto dalla Mobitec EV-02A durante lo scorso anno al Bonneville Motorcycle Speed Trials.

Per l'occasione Voxan ha modificato pesantemente la moto elettrica Wattman donandole più di 370 cavalli di potenza e riducendone il carico aerodinamico. A domarla poi ci ha pensato nientepopodimeno che Max Biaggi, fenomeno del motociclismo e due volte campione del mondo in Superbike. La Wattam con pneumatici semi-slick ha dovuto, dopo la prima run, ripetere l'impresa anche nel verso opposto, e così ha strappato una velocità media di 367 km/h.

Biaggi successivamente ha concesso un bis, ma non è riuscito a spingere in là il suo veicolo portando a casa una velocità media di 350 km/h. A ogni modo non è affatto un problema, poiché il vecchio record era già in frantumi. Nel caso in cui il coronavirus non faccia brutte sorprese, Voxan ha promesso di andare in Bolivia come programmato, e di sicuro ne vedremo delle belle.

In chiusura vi consigliamo di dare un'occhiata ad altri due record ottenuti in tempi recenti. Il primo riguarda quello inerente una vettura stradale di fabbrica: in questo caso la mostruosa SSC Tuatara da 1.774 cavalli di potenza ha superato i 532 km/h surclassando la Bugatti Chiron Super Sport 300+ (bisognerà pero rifare tutto daccapo). Infine è indicatissimo il video nel quale una Formula 1 classica prova a stabilire un nuovo primato assoluto sul giro a Goodwood.