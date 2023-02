Mattia Binotto: 'Descrivere Michael Schumacher? Vi racconto l'aneddoto dell'orologio...'

Mattia Binotto ha lasciato ufficialmente la Ferrari ma la Rossa gli è rimasta decisamente nel cuore. Del resto l'ingegnere svizzero ha vissuto anni fantastici a Maranello e lo ha ricordato nelle scorse ore, in occasione del suo intervento al Panathlon Club di Parma.

Binotto ha parlato della Ferrari SF-23 presentata ufficialmente negli scorsi giorni, dopo di che si è soffermato sul lavoro che si svolge a Modena, ed in particolare su quanto incida un pilota sulla vittoria di un titolo mondiale: "Dall’esterno – le parole dell'ex uomo Ferrari - non si ha una percezione esatta della complessa organizzazione strutturale che c’è alle spalle della monoposto. In Ferrari lavorano 1500 persone, 100 viaggiano, ma le altre 1400 pensano a quella macchina, profondendo continuamente energie per sviluppare e migliorare un prodotto che deve essere sano, robusto e affidabile. Loro rappresentano il 95% dell’organizzazione della struttura. E sono quelli che contano di più".

Sul tema di cui sopra, l'incidenza di un pilota in una monoposto, l'ingegnere elvetico ha spiegato: "Per vincere occorre sempre avere la macchina migliore. Un pilota fa la differenza per gli ultimi due decimi in pista, per talento, capacità di guida e carisma".

La parte più interessante del suo discorso, a proposito di piloti, è stata però quella riguardante Michael Schumacher. Il 7 volte campione del mondo, da anni lontano dalle scene dopo l'incidente con gli sci, è stato vissuto in pieno da Binotto, essendo quest'ultimo approdato a Maranello nel lontano 1994.

Per descrivere chi fosse il Kaiser l'ingegnere ha utilizzato queste parole, ricordando un curioso aneddoto: "Michael era straordinario: non soltanto per quello che ha vinto, ma per il suo carisma, la sua leadership, per quella mentalità vincente di cui abbiamo cercato di fare sempre tesoro, anche nelle esperienze successive”.

E ancora: "Noi eravamo abituati al pilota che, durante i test, si presentava dieci minuti prima del semaforo verde. Michael fece il primo giorno a Fiorano. Poi andammo all’Estoril: la partenza era fissata alle 9. Arrivammo alle 8.30 e Schumacher era già lì: fece un gesto eloquente, toccandosi l’orologio a sottolineare quanto fossimo in ritardo. Per lui alle 8 ci si riuniva e alle 9 dovevamo essere alla massima efficienza".