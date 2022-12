Matter Energy, una moto elettrica unica: avrà un cambio manuale

La startup indiana Matter Energy è al lavoro su una motocicletta elettrica che strizza l'occhio alla tradizione. A differenza di tutte le altre due ruote green, la moto indiana punta su una trasmissione manuale, per la gioia di tutti i motociclisti old school.

L'apertura degli ordini della Fuell Flow, moto elettrica con motore installato direttamente nelle ruote, ha stuzzicato la curiosità degli appassionati. Anche il mezzo di Matter, però, ha le sue particolarità: la moto è dotata di un cambio a quattro velocità, che rappresenta anch'esso una novità per il settore visto che tutti utilizzano la trasmissione “twist & go”, quindi automatica. Grazie al cambio a quattro marce la trasmissione trasferisce la coppia di 383,5 lb-ft del motore elettrico da 10.5 Kw di potenza alla ruota posteriore, con l'aggiunta di una batteria da 5 kWh raffreddata a liquido. Inoltre, fra le particolarità della moto elettrica di Matter, c'è anche l'utilizzo di un sistema di raffreddamento proprietario che permette di raffreddare il rotore e di allontanare il calore dell'alimentatore.



Non sono state fornite specifiche in merito alla capacità del propulsore con una singola carica, ma l'azienda ha fatto sapere che la moto si ricaricherà in cinque ore quando collegata con una presa a muro. Ci sarà la funzione di ricarica rapida, anche se pure in questo caso, non sono stati forniti dei dettagli.

Sul cruscotto è presente un pannello da sette pollici TFT che permette di tenere traccia delle classiche info quando si viaggia, quindi l'autonomia della batteria, lo stato della ricarica e il chilometraggio. Inoltre, sono presenti varie funzionalità smart come ad esempio la possibilità di collegare il proprio smartphone, quindi la riproduzione della musica, la navigazione turn-by-turn e molto altro ancora.



Matter prevede di produrre la sua moto elettrica nella fabbrica di Changodar, Ahmedabad, con un obiettivo iniziale di 60mila unità, per poi crescere fino a 200mila nel futuro prossimo nel caso in cui le vendite - l'azienda spera - dovessero andare come previsto. La cosa certa è che il settore delle moto elettriche sta prendendo sempre più piede e sono diversi i produttori che si stanno affacciando a questo mondo, come ad esempio il prototipo di MV Augusta Ampelio.