Matteo Valenza mette le mani sul nuovo YADEA G5S, scooter elettrico da 81 kg

Lo scorso 30 giugno vi abbiamo raccontato del lancio italiano del nuovo YADEA G5S scooter elettrico molto interessante che il nostro amico Matteo Valenza ha toccato con mano - come potete vedere nel suo nuovo video appena pubblicato.

Il nuovo YADEA G5S si fa notare per via di un peso ultra leggero, appena 81 kg, 23 dei quali arrivano dalle due batterie installate. Una si trova nel sottosella (che dunque per forza di cose non può ospitare un casco), l'altra nella pedana, una soluzione già adottata da NIU e da altri produttori. Si tratta di due batterie da 11,5 kg che insieme forniscono allo scooter 2.880 Wh di energia, sufficienti a percorrere 115 km di autonomia.

Il motore del G5S è invece da 4,1 kW/5,6 CV, che può raggiungere gli 80 km/h (lo scooter è omologato L3e e somiglia tecnicamente a un 125cc). Interessante le feature tecnologiche abbinate: abbiamo uno schermo da 7" sul manubrio, il Cruise Control, il Bluetooth per connettere lo smartphone, un sistema keyless per la messa in funzione senza chiave, il tutto a 4.490 euro f.c., anche se sappiamo bene che al momento è possibile ottenerlo in sconto grazie agli incentivi auto e moto 2022 (qui 7 scooter elettrici economici da acquistare col bonus).

Il G5S si può infatti avere a 3.385,90 euro f.c. senza rottamazione oppure a 3.017,87 euro f.c. con rottamazione.