Matteo Salvini torna ad attaccare le auto elettriche 'Diesel Euro 6 molto meno impattanti'

Dopo aver definito le auto elettriche pro-Cina, il ministro Salvini torna ad attaccare le vetture green, ribadendo la propria posizione e quella della Lega, in merito ai mezzi a zero emissioni.

Secondo il leader del Carroccio lo stop di benzina e diesel dell'Ue dal 2035 è assolutamente sbagliato e lo ha specificato chiaramente anche nella giornata di ieri, in occasione di alcune dichiarazioni rilasciate all'assemblea della CNA, la Confederazione Nazionale dell'Artigianato e della Piccola e Media Impresa.

Il vice premier si dice convinto che la via dell'elettrico non sia quella giusta, puntando quindi il dito contro Bruxelles, e aggiungendo che un diesel potrebbe persino essere meno impattante dal punto di vista ambientale-

"Aver sancito che dal 2035 si compra o vende un'auto solo se elettrica – le parole dell'ex ministro dell'interno - è un suicidio economico e ambientale. Il solo elettrico è un regalo alla Cina. Serve anche l'elettrico. Ma un Euro 6 diesel di ultima generazione è molto meno impattante di un'auto elettrica".

Matteo Salvini ha parlato anche della decisione di introdurre i limiti di velocità a 30 km/h in numerose città, a cominciare da Milano, dove si viaggerà a rilento dal primo gennaio 2024: “L’auto e il furgone non possono essere i nemici – ha detto ancora il politico - il limite di 30 km/h nei centri urbani e l’introduzione delle Ztl non aiutano l’ambiente. Io adoro andare in bici e alcune piste ciclabili, specialmente a Roma e Milano, sono dannose per ciclisti e automobilisti. È giusto tutelare l’ambiente ma lo stop alle auto a benzina e diesel dal 2035 è un suicidio economico e ambientale. Questa è una battaglia che stiamo portando avanti”.

Dalle parole rilasciate ieri traspare quasi l'intenzione del governo di provare a far valere le proprie ragioni all'Europarlamento di modo da provare a modificare la legge del ban dal 2035, cosa che comunque appare alquanto complicata tenendo conto che tutte le case automobilistiche stanno ormai lavorando in quella direzione.