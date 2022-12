Governo spinge per revisione Codice della Strada: ritiro patente a vita a ubriachi

Mentre si avvicina lo sciopero dei benzinai, nello specifico dei fornitori nelle autostrade, giungono dichiarazioni pungenti da parte del vicepremier e ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini, in merito alle infrazioni alla guida: ad esempio, egli vorrebbe spingere per il ritiro della patente a vita a chi guida ubriaco.

Le parole del ministro lasciano intendere a una volontà di rivedere il Codice della Strada stringendo su alcune infrazioni e sull’adeguamento delle multe al reddito del guidatore, oltre che alla necessità di trattare il tema dei monopattini elettrici applicando regole ben definite e più rigorose.

Il tutto emerge dopo i recenti fatti accaduti ad Alessandria, ovvero l’incidente che ha coinvolto sette giovani: “Se ci si mette consapevolmente alla guida drogati o ubriachi provocando incidenti, morti e feriti, la sospensione della patente per uno o due anni non è sufficiente. [In tali casi] ritengo che la revoca a vita della possibilità di guidare possa e debba essere considerata”, ha dichiarato Matteo Salvini. Altre dichiarazioni sono state rilasciate dal viceministro Galeazzo Bignami, il quale ha confermato assieme al ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti la convocazione del tavolo per discutere sul Codice della Strada nella prossima settimana.

La questione andrà comunque analizzata con una visione più critica: nel discutere sulla materia sopra citata, Salvini ha infatti criticato la presenza di sette giovani in auto nonostante quest’ultima fosse omologata per otto. Lo stesso sindaco di Alessandria, Giorgio Abionante, ha giudicato le dichiarazioni del vicepremier “superficiali e leggere”, specie in quanto le dinamiche dell’incidente vanno ancora chiarite.

In altri termini, la strategia per contrastare episodi di questo tipo intervenendo sul Codice della Strada richiederà una visione più chiara anche del singolo, recente avvenimento dall’alta risonanza mediatica. Per ogni novità concreta, sarà necessario attendere diverse settimane; naturalmente, non mancheranno nostri aggiornamenti.

Parlando sempre dell’Italia, recentemente abbiamo trattato anche il calo del mercato di auto elettriche nel Belpaese a novembre.