Mate Rimac ha portato la sua hypercar da 2000 CV in fuoristrada prima del crash test

Rimac ha dato inizio ai lavori per la costruzione del suo nuovo quartier generale a Zagreb, in Croazia, e il CEO dell’azienda, Mate Rimac, ha pensato bene ti portare una delle sue hypercar a fare un giro per il cantiere, per testare le potenziali doti offroad della Nevera.

In realtà nemmeno il proprietario dell’azienda sarebbe così pazzo da lanciare una Rimac Nevera sulla terra e le buche di sito in costruzione, ma in questo caso ha fatto uno strappo alla regola date le circostanze. Infatti il modello di pre-serie che vedete in video è destinato a finire contro a un muro tra due settimane, durante l’ennesima sessione di crash test necessari a rendere l’auto omologabile a livello globale, dunque lo stesso Mate ha pensato che sarebbe stato simpatico effettuare una prova del genere che difficilmente verrà replicata in futuro.

Mr. Rimac ha quindi preso la Nevera da 2 milioni di euro e dopo aver percorso un sentiero sterrato e fangoso tra i caldi colori di un bosco autunnale ha raggiunto il luogo dove sorgerà il futuro campus Rimac, e si è esibito in una serie di drift e testacoda fino a quando la carrozzeria non ha preso lo stesso colore della terra. Alla fine del filmato la Rimac Nevera dalle prestazioni da record si è però meritata un bel lavaggio prima di rientrare alla base.

Vi ricordiamo che il quartier generale Rimac occuperà un’area di 200,000 metri quadrati, al cui interno ci sarà anche un circuito completo per i test su strada, e tutti gli stabilimenti dedicati alle differenti fasi della progettazione e produzione. Non mancano poi attrazioni varie, come un bar ristorante, una game room, una palestra, un museo e addirittura una scuola materna con tanto di animali della fattoria. Una vera e propria struttura da record.