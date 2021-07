Mat Watson comprerà una EV a sua madre: qual è stata la sua scelta?

Mat Watson ama pubblicare sul canale YouTube carowow numerosissime comparative a sfondo automobilistico, e questa volta ha preparato per i suoi spettatori un contenuto piuttosto particolare: ha dato a sua madre la possibilità di scegliere e portarsi a casa una tra le sei vetture elettriche visibili nel video in alto.

In realtà il sistema non è così semplice, perché Watson ha deciso di rendere il video un po' più intrigante complicando un po' la situazione. La signora Watson ha dovuto partecipare ad una sorta di gara ad eliminazione tra due gruppi di tre auto: quelle più costose e quelle più economiche. Alla fine sarebbe dovuta rimanere una sola auto di ciascun gruppo, e a decidere quale delle due avrebbe raggiunto il garage di casa Watson è stato il lancio di una monetina.



Tra i modelli economici troviamo una Vauxhall Mokka-e, una Peugeot e-2008 e una Volkswagen ID.3. La prima esce immediatamente dai giochi a causa dell'autonomia inferiore a quella della ID.3, alla seduta troppo bassa e al non facilissimo accesso alle sedute posteriori. Per selezionare i due modelli rimasti la signora Watson si è affidata al test drive, che l'ha portata a propendere per la tedesca per via delle sue ottime performance.



Adesso però si passa alle macchine più costose: Tesla Model 3, Volvo XC40 Electric e Audi Q4 e-tron (l'abbiamo provata su strada alcuni giorni fa). La Volvo è stata scartata per via di un design meno moderno delle rivali, ma ancora una volta il test drive ha avvantaggiato l'auto più performante: la Tesla Model 3 della quale è stata lodata anche l'ottima visibilità.



In finale abbiamo quindi la Volkswagen ID.3 e la Tesla Model 3. Mamma Watson avrebbe preferito portarsi a casa la berlina di Fremont, ma è stata la monetina a decidere: con testa si va con Model 3, con croce su ID3.



Da parte nostra ci teniamo a tenere alta la suspense lasciandovi al video in alto, ma in chiusura vogliamo restare in tema per rimandarvi ai dati di vendita delle EV sul suolo cinese: anche i cittadini del paese orientale amano la Tesla Model 3.