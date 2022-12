Mat Watson di carwow ha testato la mini Batmobile McMurtry Speirling, ed è subito record

La McMurtry Speirling ha siglato il record nell’hillclimb del Festival of Speed di Goodwood 2022 con un tempo monstre, ma in quell’occasione alla guida della vettura c’era un pilota professionista. Questa volta alla guida della mini Batmobile c’era invece Mat Watson di carwow, una persona normale che è rimasto semplicemente senza parole.

Anzi, a dire il vero, quando ha ripreso l’uso della parola ha dichiarato che da oggi qualsiasi altra vettura sarà lenta in confronto a lei. Mat ne ha provate di vetture, dalle sportive alle hypercar, ma nessuna è in grado di eguagliare la McMurtry. E la cosa ancor più scioccante è che questa “vetturina” è un’auto che può circolare tranquillamente per le strade.

Parliamo di un veicolo elettrico che adotta due motori sul solo asse posteriore, uno per ogni ruota, che assieme erogano circa 1.000 CV di potenza. L’energia viene fornita da una batteria da 60 kWh, e il peso totale della vettura è inferiore alla tonnellata, quindi capite bene che si tratta di un vero e proprio missile. E se ciò non bastasse, vi ricordiamo che la McMurtry Speirling utilizza anche un sistema di ventole che risucchiano l’auto a terra, generando così 2 tonnellate di downforce anche quando la vettura è ancora ferma sulla linea di partenza.

Questo le permette di scattare come una fionda, e nonostante la sola trazione posteriore e l’assenza di controllo di trazione, Mat Watson è riuscito a siglare il record per le auto stradali sul quarto di miglio. Le emozioni del volto di carwow parlano però più di mille parole, dunque premete play e godetevi lo spettacolo.