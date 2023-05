Massimo Boldi, verità dopo essere finito sui binari del tram: 'Al telefono con 2 modelle'

Massimo Boldi è finito con la sua Mercedes sui binari del tram a Milano, un siparietto che ha fatto in breve tempo il giro del web. Il noto attore comico varesino è stato vittima di una distrazione, e negli scorsi giorni ha spiegato nel dettaglio cosa sia successo.

Fra il serio e l'ironico il buon Boldi ha raccontato ai microfoni di Pomeriggio 5, noto show condotto da lunedì al venerdì su Canale 5 da Barbara D'Urso, cosa è successo nel dettaglio, e pare che il tutto sia stata colpa di una telefonata.

Il re dei cinepanettoni, mentre si trovava nei pressi di corso Buenos Aires in Milano, ha sbagliato corsia, rimanendo bloccato nel fango sulle rotaie, e il tram, come si vede anche dai numerosi filmati pubblicati online, è stato costretto ad attendere a lungo prima di liberare le rotaie.

"Era un bel sabato sera e pioveva – ha raccontato “Cipollino” a Barbara D'Urso - ho preso la macchina che aveva appena venti giorni e sono uscito. Ero al telefono al vivavoce con Giorgia Carniti, una modella bellissima che è una mia amica. Mentre stavo parlando con lei mi chiama un'altra persona: Elisa, un'altra mia amica, mi sono agitato e ho visto che le rotaie del tram andavano dritte e la strada prendeva una forma a V. Io frequento molto le modelle, mi hanno chiamato tutte insieme e sono andato fuori col melone".

Quindi ha ribadito: “Ho visto che le rotaie del tram andavano dritte, ma la strada quando entri da Corso Buenos Aires fa una v, come Verona. Io invece senza rendersene conto, perché io ero lì che pronto, sempre in vivavoce eh”, ha puntualizzato giustamente Boldi.

Barbara D'Urso ha allora chiesto lumi: "Prima eri a telefono con una modella, poi con un'altra, insomma, ti si è confuso il cervello", e Boldi ha replicato: "Io frequento molto le modelle, è un periodo che mi piace...", al che la conduttrice del programma di Canale 5 ha aggiunto: "Eh ho visto al mio compleanno che ti piace".

Poi Boldi ha incalzato la presentatrice: "Ah l'hai conosciuta la Elisa?", ma la padrona di casa ammette: "Non so se era Elisa, o l'altra, insomma non so chi fosse, ma era un ragazza molto bella". Negli scorsi mesi vi avevamo riportato un altro episodio non proprio piacevole accaduto a Milano, quello di un'ambulanza che era rimasta bloccata in darsena.