Un massiccio Ram 1500 modificato monta un HEMI V8 e ha un prezzo proibitivo: le immagini

JB Car Design è una compagnia tedesca specializzata nel tuning di veicoli di vario tipo. Questa volta se ne sono usciti con un progetto piuttosto particolare, che ha visto protagonista un Ram 1500 Limited Series.

L'intento è quello di costruirne soltanto 28 esemplari, con un prezzo di partenza di 79.500 euro, tasse escluse. Il problema però sorge nel caso in cui vogliate aggiungere tutti gli optional resi disponibili. Il prezzo può infatti salire in modo vertiginoso, e raggiungere quindi i 120.000 euro.

In genere non si è abituati a spendere tanto per un veicolo "da lavoro". Il costo è davvero proibitivo, e l'unico modo col quale possiamo spezzare una lancia in suo favore è dirvi che dispone di una serie di feature che assicurano una durabilità e una versatilità difficilmente riscontrabili in altri veicoli di serie. Per portare alla luce il progetto è stato infatti completamente smontato ogni Ram 1500, un'operazione utile a rendere resistente alla polvere ogni componente meccanico. Infine i veicoli vengono verniciati nel colore "Stone-Crunch", disponibile in diverse tonalità.

Solo per la verniciatura bisogna sborsare un minimo di 4.700 euro. La casa poi chiede altri 5.950 euro per nuovi paraurti, anteriore e posteriore. Davanti è presente un verricello con una forza di 6 tonnellate, mentre al retrotreno trova posto un gancio da 3,5 tonnellate. Per 1.870 euro si possono includere sospensioni ad aria al posteriore, mentre con ulteriori 2.950 euro i tuner installeranno un sistema di illuminazione ai lati del veicolo.

Per tutti gli altri optional vi consigliamo di dare un'occhiata al sito ufficiale, ma possiamo concludere con l'informarmi riguardo la motorizzazione. A spostare il mezzo ci penserà un V8 HEMI da 5,7 litri, in ggrado di produrre 428 cavalli di potenza e 580 Nm di coppia. Il propulsore è abbinato a un cambio automatico a otto rapporti, e vanta un sistema di disattivazione dei cilindri per il risparmio di carburante. Con un pieno da 122 litri è pertanto possibile percorrere più di 2.000 chilometri, una distanza davvero rassicurante.

