'Massa campione del mondo 2008'. Furia F1: striscione rimosso e brasiliano 'cacciato'

Quella che sembrava quasi una goliardata, l'esposizione dello striscione all'autodromo di Monza “Massa campione del mondo 2008”, è letteralmente esplosa divenendo un vero e proprio caso al punto che la Formula 1 sarebbe intervenuta in prima persona.

La vicenda è raccontata nel dettaglio da Motorsport.com che ricorda come Felipe Massa stia reclamando il mondiale di Formula 1 perso nel 2008, dicendosi pronto a portare la FIA in tribunale.

Secondo il brasiliano ex Ferrari, il titolo di 15 anni fa doveva andare allo stesso dopo alcune dichiarazioni rilasciate da Bernie Ecclestone che hanno fatto alquanto scalpore. In poche parole, in occasione del Gp di Singapore 2008 avvenne il famoso “crash gate”, con Briatore che chiese e Piquet junior di schiantarsi deliberatamente contro il muretto di modo da far entrare in gara la safety car e favorire Alonso.

In quell'occasione Massa, che era in testa, perse dei punti preziosi anche a seguito di un erroraccio ai box, e alla fine concluse la stagione ad un solo punto di distanza da Lewis Hamilton dopo il caos in Brasile.

Alla luce delle parole di Ecclestone, che di fatto hanno dato ragione Massa, il brasiliano ha deciso di farsi aiutare da un team di avvocati per capire se sia possibile in qualche modo riavere il titolo o comunque annullarlo.

Sarebbe una decisione clamorosa anche perchè, in caso di modifica del vincitore, Hamilton perderebbe il titolo di 7 volte campione del mondo che condivide solo con sua maestà Michael Schumacher.

Ad esporre lo striscione incriminato sarebbe stato il Club Ferrari Caprino Bergamasco a cui la FOM ha gentilmente chiesto di rimuoverlo: la motivazione ufficiale, il fatto che ostacolerebbe la visuale del pubblico presente nelle tribune, anche se in realtà sembrerebbe affisso ben al di sotto dello “sguardo”.

Ma non finisce qui perchè, stando a quanto spiegato sempre da Motorsport, la Formula 1 avrebbe invitato Massa a non presenziare a Monza: "Massa aveva già acquistato un biglietto aereo e lunedì ha ricevuto una chiamata dai vertici della Formula 1, che gli chiedevano di non andare a Monza", ha detto il portavoce di Massa. Se la notizia venisse confermata sarebbe alquanto grave.