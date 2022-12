Maserati torna in pista: svelata Tipo Folgore per la Formula E 2023

Dopo avere assistito alla presentazione della Porsche 99X, monoposto elettrica che correrà nella Stagione 2023 di Formula E, torniamo in Italia poiché Maserati MSG Racing ha presentato la livrea della nuova Maserati Tipo Folgore, prima monoposto 100% elettrica della storia del Tridente.

Anche la casa italiana correrà nella Stagione 9 del Campionato del Mondo ABB FIA Formula E: la Tipo Folgore è stata svelata nel cuore di Modena e della Motor Valley, in Piazza Grande, per rendere omaggio alla città che da oltre 80 anni ospita il marchio.

Maserati diventa così il primo brand italiano a debuttare in Formula E, ritornando in pista dopo 96 anni dalla storica vittoria alla Targa Florio con la Tipo 26. La particolare livrea è ispirata all'iconica tonalità blu tipica del Marchio, con Tridente in mostra sul muso, firma Maserati Corse e Tricolore italiano sulle pance laterali.

In termini di prestazioni ed efficienza, la nuova monoposto raggiunge il suo apice con una piattaforma di ultima generazione dotata di propulsori anteriori e posteriori che erogano 600 kW di potenza rigenerativa e un'efficienza energetica del 95%, in grado di ottenere oltre il 40% dell'energia utilizzata in gara dalla sola frenata rigenerativa.

Maserati Tipo Folgore scenderà in pista dal 13 al 16 dicembre per i test pre-stagionali a Valencia, prima di debuttare all’Autodromo Hermanos Rodriguez di Città del Messico, il 14 gennaio 2023, per il primo dei 17 appuntamenti in programma.

