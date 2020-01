Al via i test sul primo motore 100% elettrico di Maserati: il video ufficiale

Le auto del Gruppo FCA si preparano a subire una corposa elettrificazione, possibile anche grazie alla tecnologia PSA - in seguito alla recente fusione dei due colossi. Ebbene anche Maserati sta iniziando i test del suo primo motore 100% elettrico.

Ad annunciarlo è la stessa Maserati, non si tratta di un rumor o di un'indiscrezione qualsiasi; il brand ha infatti pubblicato un video ufficiale per celebrare l'inizio dei test sul suo primo propulsore elettrico. Una unità che servirà a spingere "alcuni veicoli sperimentali" a marchio Maserati, con tanto di "iconico sound, distintivo rispetto al resto del mercato".

Queste le parole del brand italiano: "Alcuni veicoli sperimentali sono pronti a ricevere il nostro innovativo motore 100% elettrico, con tecnologia 100% Maserati, sviluppato nel nostro laboratorio di Modena. In fase di test svilupperemo anche un particolare sound, che andrà a caratterizzare i nostri veicoli elettrici - così come accade per le nostre vetture tradizionali. I nostri clienti potranno avere tutti i benefici della propulsione elettrica potendo usufruire allo stesso tempo della classica esperienza di guida Maserati, lo stesso comfort e le medesime performance. Grazie ai test che saranno eseguiti sia su strada che su pista, saremo in grado di raccogliere dati importanti in merito ai nostri nuovi motori elettrici, che saranno usati in futuro."

Ricordiamo che Maserati sta già preparando due nuovi veicoli seriali 100% elettrici, la Maserati GranTurismo e la Maserati Grancabrio, oltre alla speciale Maserati MMXXI.