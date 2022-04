Maserati terrà il V6 Nettuno tutto per sé: non sarà utilizzato su altri modelli Stellantis

Negli ultimi tempi, le case costruttrici facenti parte dei vari gruppi automobilistici si possono permettere di condividere alcuni componenti, per agevolare la produzione e ridurre i costi, ma alcuni vanno controcorrente come Maserati, tutt’altro che disposta a condividere il proprio motore di riferimento.

La condivisione di piattaforme non è certo una novità, basti pensare che Fiat potrebbe riportare in auge la Topolino su base Citroën Ami, ma a quanto pare il motore a 6 cilindri del tridente, denominato Nettuno, non verrà utilizzato su altri modelli di Stellantis.

La conferma arriva da Federico De Medio, responsabile della validazione dei veicoli Maserati, che in un’intervista rilasciata ai microfoni di Autoblog durante la presentazione del nuovo SUV Grecale, ha affermato che non è affatto entusiasta all’idea di dover condividere il cuore V6 che ha debuttato sulla supercar MC20.

De Medio ha aggiunto che tecnicamente ci sarebbe la possibilità di adottarlo su altri veicoli del gruppo, ma nella casa del tridente hanno intenzione di tenerselo tutto per loro, dopotutto questa unità è stata sviluppata appositamente da Maserati con passione e sacrificio, per rendersi indipendente dai propulsori di derivazione Ferrari.

Verrà invece utilizzato su un nuovo veicolo del brand in arrivo in un prossimo futuro, probabilmente la nuova GranTurismo, che verrà declinata anche in versione elettrica con la denominazione GranTurismo Folgore, con un look vicino al modello esposto a Roma in occasione dell’evento in cui Maserati ha annunciato il suo debutto nella Formula E per il 2023.