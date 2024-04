Maserati, il teaser del nuovo modello 'Made in Thunder': di cosa si tratta?

Un nuovo misterioso teaser di Maserati spunta fuori dal nulla: "Made in Thunder" lo slogan. Di cosa si tratta? Pare sia un nuovo veicolo della serie Folgore (dunque elettrico) e il cui reveal è programmato tra poco meno di una settimana, il 15 aprile alle ore 20:00 europee.

Abbiamo detto Folgore, che è il termine utilizzato per le versioni elettrificate della gamma Maserati. Finora abbiamo visto la GranTurismo Folgore e la Grecale Folgore. Adesso è giunto, a quanto pare, il momento di aggiungere un terzo veicolo a questa serie, ma quale?

Potrebbe trattarsi di una variante Folgore della Maserati GranCabrio, recentemente presentata nella sua versione a combustione, oppure potrebbe essere qualcosa di completamente diverso. Le ipotesi si concentrano anche sulla possibilità di una MC20 Folgore, già confermata nel 2020 quando fu annunciata la Maserati MC20 termica. Tuttavia, Maserati ha confermato che la MC20 elettrica entrerà in produzione solo nel 2025, rendendo plausibile un annuncio in aprile, ma comunque con grande anticipo rispetto alla commercializzazione (nel caso si trattasse proprio della MC20).

Chi lo sa, potrebbe essere anche la versione elettrica del SUV Levante, anche se molto meno probabile a nostro avviso, dal momento che la piattaforma SUV di Maserati non pare essere pronta. Invece, se considerando che l'Alfa Romeo 33 Stradale condivide la piattaforma proprio con la MC20, è più plausibile si tratti proprio di lei. Ciò che non sappiamo però è che tipo di powertrain potrebbe adottare la Maserati MC20 elettrica (o meglio, Folgore). Considerando però che la GranTurismo Folgore sprigiona ben 751 cavalli, ci aspettiamo che la MC20 monterà un qualcosa di meno spinto.

Davide Grasso, CEO di Maserati, aveva dichiarato tempo fa che la MC20 elettrica sarebbe stata la prima vettura supersportiva completamente elettrica della casa, sviluppata fin dall'inizio per poi adattarsi all'elettrificazione in seguito alla versione iniziale a combustione. Maserati ha adottato un approccio unico sviluppando una sola piattaforma sia per la versione a combustione sia per la (futura) versione elettrica della MC20. Se dovesse davvero trattarsi di lei, allora ci troviamo davanti a una promessa del marchio fatta 4 anni fa e che finalmente trova concretezza.

Su AREXONS PASTA ABRASIVA 150 ml Pasta abrasiva elimina graffi per è uno dei più venduti di oggi.