Maserati svela la Project24, una MC20 speciale e dedicata al solo utilizzo in pista

Dopo la presentazione delle MC20 coupé, di recente Maserati ha svelato anche la MC20 Cielo, la versione aperta della sua sportiva a motore centrale, ma ora ha annunciato il debutto di una nuova declinazione più estrema della MC20 e votata all’utilizzo esclusivo in pista, denominata Project24.

Per adesso viene svelata sotto forma di render digitale, ma una cosa è certa, questo giocattolo da pista arriverà presto, e Maserati ne produrrà soltanto 62 esemplari, anche se al momento non è dato sapere a quale prezzo e in quale periodo. Sotto al cofano ci sarà comunque l’ormai noto V6 Nettuno da 3.0 litri, che in questo caso però è stato rivisto in alcuni particolari per fargli toccare quota 740 CV, ossia 120 CV in più rispetto alla MC20 attuale.

Rispetto alla stradale ci sarà una nuova trasmissione con cambio sequenziale a 6 rapporti al posto della trasmissione automatica con doppia frizione e 8 rapporti della MC20 standard, ed inoltre disporrà di differenziale autobloccante meccanico a slittamento limitato. La dotazione per la pista si completa poi con un nuovo impianto frenante carbo-ceramico griffato Brembo, assieme a nuove barre ed ammortizzatori, entrambi regolabili.

L’auto cambia radicalmente in termini estetici, con un'aerodinamica più raffinata già a partire dal frontale, che abbandona i gruppi ottici e sfoggia una generosa presa d’aria anteriore che diventa un tutt’uno con lo splitter anteriore, che è regolabile nell’inclinazione esattamente come l’alettone posteriore, così da adattarsi ad ogni pista su cui verrà lanciata. Al retrotreno invece, gli scarichi sono stati posizionati più in alto in modo tale da incrementare lo spazio necessario al nuovo diffusore, che diventa ancora più largo ed efficiente.

L’abitacolo sarà liberato di tutto il superfluo (adotterà però tutta la dotazione da pista, compreso il rollbar con specigiche FIA) e assieme alle modifiche descritte sopra, permetteranno di portare il peso della vettura a 1250 kg, ossia 250 kg in meno rispetto alla MC20 stradale.

L’auto avrà a disposizione diversi optional dedicato alla pista, tra i quali anche un sistema di telemetria, e assieme alla vettura, i clienti si porteranno a casa anche l’accesso a diversi eventi in circuito con il supporto Maserati, dedicati esclusivamente ai proprietari di veicoli in edizione limitata.