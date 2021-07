Maserati svela la Levante Trofeo Fuoriserie Edition, il SUV per lo Chef Massimo Bottura

La Maserati che vedete non è una Levante qualunque, ma si tratta di una Trofeo Fuoriserie Edition, un esemplare unico uscito dal programma “Fuoriserie” del brand, nato lo scorso anno per tutti i veicoli presenti in gamma, che oggi aggiunge il SUV creato per lo Chef Massimo Bottura, già ambasciatore della casa del tridente.

Secondo Maserati, questa one-off è “un’esplosione di creatività, una rara dimostrazione di libertà di espressione e dell’impatto visivo di una vita vissuta con colori vividi", e infatti sono proprio le tinte sature a caratterizzare la carrozzeria del SUV.

Il colore scelto per la base è il Blu Stradale, su cui prendono vita una serie di schizzi multicolore: il frontale sembra che abbia appena attraversato una cascata di colori, mentre nella vista laterale i colori firmano i passaruota, con altri spruzzi di colore che sembrano uscire direttamente dalle ruote. Al posteriore, i colori fuoriescono dall’estrattore d’aria sotto al paraurti, e ovviamente la vivacità cromatica di questa edizione speciale continua anche nell’abitacolo, con particolari verniciati sulle porte, sul cruscotto e sul tunnel centrale.

Lo Chef Bottura accosta gli spruzzi di colore al fuoristrada, una disciplina amata dall'esperto di cucina, che spesso si diverte per i colli emiliani a bordo di vetture vintage. La sua visione però ha trasformato gli spruzzi di fango, in un tripudio di colori.

Per la cronaca, il programma di personalizzazione di Maserati inizia dalla scelta di uno dei tre allestimenti proposti: Corse, Unica e Futura. Il primo è dedicato ai gentleman driver e si caratterizza per l’uso di livree ispirate ai modelli da competizione del passato. L’allestimento Unica è invece dedicato agli amanti dell’arte, della cultura e di tutto ciò che è fashion, mentre la versione Futura è indicata per i clienti più sportivi e amanti della tecnologia.

Il programma inizialmente era dedicato alle sole tre vetture presenti in gamma, ma si è poi allargato ai nuovi modelli, e darà disponibile anche per la supercar MC20.