Maserati svela la GranTurismo Folgore: ecco la prima auto EV della casa del tridente

Il piano Stellantis “Dare Forward 2030” riguarda anche Maserati, che ha già confermato la vendita di sole auto elettriche entro quell’anno, e che oggi ci da un assaggio della sua prima vettura EV: sarà la nuova GranTurismo a sfoggiare l’appellativo Folgore, dedicato ai modelli elettrici del tridente.

In occasione della presentazioni dei risultati finanziari 2021, Maserati ha mostrato per la prima volta la GranTurismo Folgore, un modello che non sarà soltanto elettrico, ma che utilizzerà anche motorizzazioni a benzina e ibride, in versione coupé ma anche cabrio.

La GranTurismo Folgore nasce dunque su una nuova architettura Maserati, e sfrutta tecnologie che arrivano direttamente dalle monoposto da corsa della Formula E, in particolare per quanto riguarda gli inverter. La batteria a 800 volt con cui è equipaggiata si trova in basso, per abbassare il baricentro, e viene detta “Bone” Battery, ossia batteria “osso”, probabilmente perché svolge una funziona strutturale all’interno della piattaforma che è stata utilizzata.

La trazione è integrale e l’auto dovrebbe disporre di tre motori elettrici, con una potenza che potrebbe superare abbondantemente i 1100 CV. Dato che l’auto è stata sviluppata prima di tutto per alloggiare un motore termico al suo interno, il corpo vettura mantiene le proporzioni e i volumi che hanno sempre contraddistinto la GranTurismo, con il cofano basso e lungo, dai cui lati spuntano i nuovi gruppi ottici che sembrano derivati dalla MC20.

Abbiamo notato però che la GranTurismo Folgore presentata oggi non dispone dei tre fori dietro al passaruota anteriore, una firma del design Maserati che invece era presente nel modello avvistato di recente durante dei test sulla neve. Potrebbero averli eliminati per esigenze aerodinamiche e di efficienza, ma ci sembra strano che un dettaglio così importante sia stato escluso a priori, il che suggerisce che il modello finale potrebbe differire leggermente da quanto vediamo oggi.

Sotto al gruppo ottico posteriore sinistro possiamo intravedere invece il coperchio che cela la presa di ricarica. La GranTurismo è dunque la prima Folgore presentata dalla casa, però Maserati ha intenzione di proporre una variante elettrica per ogni suo modello già al 2025, per questo vedremo nella gamma Folgore vedremo anche Grecale, Levante e MC20.