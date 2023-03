Maserati scende in pista con la MC20 GT2: il debutto ufficiale alla 24 ore di Spa

Maserati è tornata nel mondo delle corse con la partecipazione in Formula E, ma la storia recente del brand è legata alle competizioni GT, e il marchio del tridente è pronto a tornarci con la Maserati MC20 GT2, che è scesa in pista all’autodromo di Varano De’ Melegari per mostrarsi al pubblico, prima del debutto in gara.

Il ritorno alle competizioni infatti avverrà il prossimo giugno, in occasione della 24 ore di Spa Francorchamps, dove l’MC20 GT2 lascerà sfogare i cavalli erogati da Nettuno, il motore V6 da 3.0 litri equipaggiato anche sulla MC20 stradale (la Maserati MC20 ha fatto impazzire gli americano andando soldout). Le differenze più evidenti sono ovviamente estetiche, con l’auto che sfoggia un kit aerodinamico inedito e chiaramente votato alle migliori performance tra i cordoli.

Sul frontale c’è un nuovo splitter e diverse appendici aerodinamiche che guidano i flussi d’aria dove serve, mentre spostandosi al retrotreno spunta una grossa presa d’aria sul tetto che rinfresca i bollenti spiriti del motore in posizione centrale, e che anticipa i due protagonisti della vista posteriore, ovvero l’immensa ala e l’ampio diffusore.

Tante novità anche in termini meccanici, a partire dal cambio sequenziale a sei marce con paddle al volante, passando poi alle sospensioni e alle barre antirollio completamente regolabili su entrambi gli assi della vettura, a cui si aggiunge un complesso sistema di acquisizione dati e un impianto frenante da corsa dotato di ABS completamente regolabile.

“I primi giorni sono sempre piuttosto unici, ancor di più per me quando ho avuto la fortuna di portare la Maserati al successo nel Campionato del Mondo GT1, dove ho vinto quattro titoli”, ha dichiarato il collaudatore Maserati Andrea Bertolini. “Ora stiamo per tornare in pista con un'altra macchina meravigliosa. Abbiamo fatto molte corse di prova e il feedback iniziale è positivo. Tornare al volante di una GT è stato davvero entusiasmante e ho potuto vedere che tutte le persone coinvolte erano molto entusiaste e motivate. Ci siamo concentrati sullo sviluppo di un prodotto che non solo resista alla concorrenza, ma sia anche un'auto ideale per i nostri gentleman driver in termini di maneggevolezza, comfort e prestazioni”.

Vi lasciamo dunque alle bellissime immagini della Maserati MC20 GT2 e vi ricordiamo che il debutto in pista avverrà nel weekend del 1-2 luglio 2023, quando si terrà la 24 ore di Spa Francorchamps.