Una Maserati rivale della Lamborghini Huracan Sterrato? Ecco come potrebbe essere

E se Maserati realizzasse una versione Dakar MC20 per sfidare la Huracan Sterrato di Lamborghini? Il designer indipendente spdesignsest ha seguito questa tendenza creando la Dakar Edition per la Maserati MC20 con dei render piuttosto accurati e precisi.

Il concetto di questo progetto è nato dall'idea di una Maserati pensata per le avventure fuoristrada. Nonostante Maserati già offra dei SUV come il Grecale e il Levante per questo scopo, i designer di questo concept hanno pensato di introdurre una nuova variante della supercar a motore centrale di punta. Il risultato è l'immaginaria MC20 Dakar Edition, caratterizzata da un kit carrozzeria personalizzato, un elegante portapacchi e un carattere avventuroso reso possibile da sospensioni rialzate e pneumatici più robusti. Sebbene Maserati abbia già in mente dei piani futuri per la prossima MC20 alimentata esclusivamente a batteria, immaginare non costa niente, e allora vediamo come potrebbe essere secondo questo studio di design.

Nella parte anteriore è presente un'estensione del paraurti sovradimensionata che funge anche da protezione del sottoscocca. Il profilo presenta estensioni del parafango ispirate al mondo dei crossover e modanature laterali rifinite in plastica nera. La parte posteriore è caratterizzata da una copertura del motore ventilata ridisegnata, uno spoiler a labbro e un nuovo paraurti posteriore con protezione del sottoscocca in alluminio.

Le caratteristiche della Maserati non richiederebbero necessariamente un aumento di potenza, poiché progetti come questo privilegiano l'esperienza e lo stile rispetto alle prestazioni assolute; inoltre, il motore della MC20 dovrebbe già soddisfare ampiamente le esigenze. Il V6 biturbo da 3,0 litri montato centralmente eroga già ben 621 CV e 730 Nm di coppia nella versione standard, più che sufficienti per un progetto del genere. Tuttavia, le modifiche per il fuoristrada, l'aerodinamica compromessa e il peso aggiuntivo della Dakar Edition avrebbero certamente un impatto sull'accelerazione e sulle prestazioni in generale, ma, facendo due conti, non sarebbe un grosso problema.

Spdesignsest collabora con la società di tuning 7 Design House, che già offre miglioramenti estetici per la Maserati MC20 Coupé e Cielo. Quindi, questo concept potrebbe diventare realtà anche se in veste non uffciale. Provate altrimenti ad immaginare un kit simile sulla nuovissima, appena presentata, Maserati GranCabrio. Sarebbe una bellissima sfida a cavallo tra l'eleganza tipica del marchio del tridente e la ruvidità del concetto di offroad: un contrasto che stuzzicherebbe molti potenziali acquirenti.