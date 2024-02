La Maserati Quattroporte elettrica? 'Sarà un'auto rivoluzionaria, un progetto tutto nuovo'

Maserati si appresta a vivere un periodo straordinario, ed è tutto merito dell'arrivo della Quattroporte elettrica. Ok, il progetto è stato posticipato, ma come spiegato senza troppi giri di parole dal CEO Davide Grasso, si tratta semplicemente di “prendersi del tempo in più” per fare le cose ancora meglio.

«Abbiamo studiato a fondo il processo di crescita ed evoluzione del mercato – le parole del numero uno di Maserati a Repubblica, in merito alla nuova Quattroporte elettrica - con il consumatore al centro. E facendo un piano a lungo termine con auto iconiche, ci siamo resi conto che il mercato auto cambia in fretta e radicalmente. Abbiamo assistito al boom di Suv e crossover e al ridimensionamento delle berline. Alla luce di questo, ci siamo resi conto che dovevamo prenderci più tempo per studiare un prodotto completamente nuovo. Non più una berlina tradizionale, grande e lussuosa ma un’auto rivoluzionaria che reinterpretasse il concetto del lusso».

Hype alle stelle quindi per la prima ammiraglia full electric del Tridente, che si prospetta un'auto a dir poco fantastica viste le premesse. Ovviamente l'azienda di Modena non è solo Quattroporte ma è ad esempio anche MC20, di recente vista divisa in due dopo un terribile incidente: «Al momento stiamo aggiustando la capacità produttiva della MC20 – ha spiegato ancora Grasso - dopo un ridimensionamento di fine 2023, dovuto alla crisi cinese e al rallentamento del mercato Usa che ha impattato anche su altri settori. Nel secondo quarto dell’anno pensiamo comunque di ripartire a pieno regime».

L'86 per cento di Maserati viene esportato all'estero, ma si sale al 92% se si prendono in considerazione solo l'MC20 e la MC Cielo: «Proprio in viale Ciro Menotti un team di circa 130 ingegneri e tecnici lavorerà esclusivamente allo sviluppo della gamma attuale e dei modelli futuri. Si tratta di grandi investimenti su innovazione e qualità. Pilastri fondamentali. L’obiettivo è alzare il posizionamento del marchio nel segmento lusso».

Per Grasso e ovviamente Maserati, l'elettrico non è un ostacolo, anzi, un vantaggio «che è quello della sopravvivenza, l’unico modo per mantenere e accrescere il valore a lungo termine. Insomma, se l’auto sarà elettrica noi ci siamo adattati fin da subito. Ma sempre rimanendo in Italia», con l'obiettivo di diventare il primo brand di lusso totalmente a zero emissioni, ma ad una condizione: «se non è fatta in Italia non è una Maserati».

Nessun accenno alla possibilità che Maserati venga “assorbita” da Ferrari, ma in ogni caso le premesse del tridente sembrano decisamente allettanti.