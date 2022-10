Maserati pubblica prime foto ufficiali GranCabrio: arriverà nel 2023

Dopo averci mostrato la GranTurismo senza veli, Maserati torna a deliziare i fan internazionali pubblicando le prime fotografie ufficiali del prototipo GranCabrio, non altro che la versione decappottabile della GranTurismo in arrivo nel 2023.

Con gli scatti che trovate in copertina e in calce alla notizia, la casa automobilistica italiana ha voluto annunciare lo sviluppo attivo della GranCabrio per le strade di Modena. Dalle fotografie si notano già alcuni dettagli interessanti, nonostante il camuffamento: abbiamo linee slanciate, la consueta griglia distintiva e terminali di scarico sportivi. Eleganza, potenza e design sportivo si incrociano ancora una volta e, in questo caso, in due varianti: elettrica e a combustione interna.

La seconda versione dovrebbe vedere un V6 biturbo da 3,0 litri attenuato a 483 CV e 600 Nm di coppia, contro i 543 CV e 650 Nm della versione ottimizzata montata sotto il cofano della sorella GranTurismo. La versione elettrica, invece, dovrebbe essere la stessa della GranTurismo Folgore con 752 CV e 1.350 Nm di coppia, trazione integrale e batteria da 800 volt con ricarica rapida.

Negli interni, invece, ci si aspettano pochi cambiamenti rispetto al modello già annunciato, il quale vede un quadro strumenti digitale da 12,2 pollici e un touchscreen per l'infotainment da 12,3 pollici assieme a un secondo schermo touch da 8,8 pollici.

Venendo alla presentazione, ancora mancano date definitive ma è confermato il lancio nel 2024 dopo la presentazione al pubblico e la spedizione delle prime unità nel 2023.

Restando in casa Maserati, nel 2024 dovremo dire addio alla Maserati Ghibli.