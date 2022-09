Maserati pubblica nuove immagini della Project24, la MC20 speciale per uso pista

Gli appassionati di motori si ricorderanno della bellissima Maserati MC12 disegnata da Frank Stephenson, una vettura incredibile che ha lasciato il posto alla MC20, anche se per molti non è così estrema da ritenerla una degna erede. E forse è proprio per questo che Maserati produrrà la Project24, una supercar speciale da usare solo in pista.

A luglio Maserati ha presentato i primi render della Project24, e oggi ci mostra nuove immagini che la riguardano, sebbene si tratti ancora una volta di elaborazioni digitali e non di una vettura reale, ma questa volta lo stile scelto è più verosimile e dunque ci permette di apprezzare i dettagli di una vettura che si preannuncia incredibile.

Maserati ne produrrà soltanto 62 esemplari, e secondo l’azienda non ne esisterà una uguale all’altra, grazie al servizio Fuoriserie Program che permetterà ai clienti di cucirsi su misura la vettura in ogni suo dettaglio. Come anticipato in apertura, la Project24 non sarà omologata per la circolazione su strada ma solo per l’uso in pista, su diversi circuiti del mondo durante eventi a lei dedicati dove ci sarà la presenza e il supporto di Maserati stessa.

Rispetto ad una MC20 standard, la Project24 (il suo vero nome non è ancora noto) avrà una potenza di 740 CV e 730 Nm di coppia, offerta dall’ormai noto V6 Nettuno da 3.0 litri, mentre il peso sarà inferiore ai 1250 kg, con un risparmio di 250 kg rispetto all’auto standard. Infine non manca tutta la componentistica di pregio per girare in pista, tra le quali spicca un rollbar che rispetta le specifiche FIA, e un sistema avanzato di telemetria offerto come optional.