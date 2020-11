Maserati Project Rekall: il concept merita attenzione

Le concept car molto spesso non arrivano effettivamente in strada e, anche quando lo fanno, vengono trasformate per incontrare i gusti del pubblico di massa. Quello che il brand ha rivelato attraverso l'account Instagram Maserati FuoriSerie ha dell'eccezionale, e meriterebbe davvero il lancio sul mercato.

Il concept è stato denominato Maserati Project Rekall, ed è basato sulla Shamal coupé degli anni '90, modificata per l'occasione con dei tocchi di futurismo i quali le consentirebbero di entrare di diritto tra i bolidi di Cyberpunk 2077 (il videogioco è in arrivo il prossimo 10 dicembre!).

Le forme esaltano immediatamente una carrozzeria squadrata, passaruota coraggiosi e una stranissima appendice aerodinamica posizionata appena davanti al parabrezza anteriore, ispirata chiaramente alla soluzione adottata da Marcello Gandini per la Shamal. Ovviamente la Project Rekall non poteva non esibire un sistema di illuminazione esterna moderno, dei cerchi futuristici a cinque razze e dettagli particolari come le linee dello "specchietto retrovisore" o del contrasto creato dal montante di colore nero. Inoltre la verniciatura metallica le dona, a nostro parere, un look retro-futuristico che calza a pennello.

All'interno dell'abitacolo ritroviamo un layout del cruscotto molto simile a quello disegnato per la Shamal e, ancora una volta, vogliamo sottolineare quanto questo stile si adatti al materiale cyberpunk, tanto che la Project Rekall non sfigurerebbe affatto come volante del poliziotto Rick Deckard nel fatnastico Blade Runner. Gli interni sono dominati dalle linee nette e tagliate dell'imbottitura dei sedili, dall'aspetto spartano e dal design funzionale, come dimostrato dalle immagini della galleria in fondo alla pagina.

Dal nostro canto crediamo che Maserati debba prendere in seria considerazione lo sviluppo di un veicolo simile, anche in pochissimi esemplari pensati per un pubblico facoltoso e a puro scopo di marketing, ma purtroppo al momento non c'è niente di certo in questo senso. La stessa Maserati ha affermato, in risposta ai ragazzi di Road & Track, che allo stato attuale delle cose il concept è una semplice suggestione.

Nella speranza che la casa automobilistica di Modena possa cambiare idea, di scontato sul prossimo futuro di Maserati c'è sicuramente l'elettrificazione estensiva della gamma di vetture e, con la presentazione del nuovo brand "Folgore", il Tridente ha fatto capire di aver preso sul serio questa trasformazione interna.