Maserati presenta ufficialmente la MC20 GT2: debutterà nel weekend nella 24 ore di Spa

Poco più di tre mesi fa Maserati aveva mostrato le prime immagini della MC20 GT2, o meglio, il muletto della vettura che ha effettuato uno shakedown tra i cordoli di Varano de Melegari, ma oggi la casa del tridente ha presentato ufficialmente la MC20 GT2 che debutterà in gara in occasione della 24 ore di Spa Francorchamps, prevista nel weekend.

L’auto è stata sviluppata per seguire il regolamento GT2 appunto, e sotto al cofano nasconde lo stesso motore che caratterizza la MC20 stradale, ovvero l’ormai iconico V6 Nettuno, il propulsore 3.0 litri twin-turbo costruito interamente dalla casa del tridente, e capace di 630 CV e 730 Nm di coppia, ma in questo caso accoppiato ad una trasmissione sequenziale a 6 rapporti, a differenza degli 8 rapporti con doppia frizione del modello di serie.

Rispetto alla sorella da guidare sulle strade di tutti i giorni, la MC20 GT2 adotta poi una ciclistica più raffinata e sviluppata espressamente per le competizioni, a partire dal comparto aerodinamico più efficiente che si nota specialmente al posteriore, dove svetta un’imponente ala che sovrasta un diffusore dalle dimensioni altrettanto generose. Le sospensioni sono completamente regolabili, con registri delle alte e basse velocità di compressione ed estensione, mentre i cerchioni da 18 pollici sfoggiano il serraggio centerlock per velocizzare la fase del pit-stop.

Nonostante si tratti di una vettura da corsa, la dotazione di bordo comprende anche l’aria condizionata, per raffreddare i bollenti spiriti dei piloti durante le gare più afose, ma ci sono anche alcuni optional, come il sedile passeggero, la telecamera posteriore, il sistema di monitoraggio della pressione delle gomme e la livrea in tinta Blu Infinito.

A questo punto non ci resta che aspettare il weekend per vedere la nuova MC20 GT2 in azione tra le veloci curve del circuito belga, ma nel frattempo vi ricordiamo che la casa del tridente sta lavorando anche alla Maserati Project24, una MC20 estrema in edizione limitata per uso “solo pista”.