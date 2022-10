Maserati presenta Grecale Barbie Edition, modello rarissimo con prezzo spaventoso

Il SUV Maserati Grecale presentato nel marzo 2022 è ormai ben noto per il suo equilibrio tra eleganza e aspetto sportivo, ma ora il parere degli appassionati potrebbe cambiare dato che Maserati ha presentato il crossover Grecale Barbie Edition: ne esisteranno soltanto due unità.

Avete letto bene, e non è uno scherzo: attraverso il programma Fuoriserie, la casa automobilistica italiana ha deciso di portare sul mercato una edizione speciale del Grecale a tema Barbie in collaborazione con Mattel. Dalla foto in copertina potete vedere il design esterno, dipinto di una sfumatura di rosa che cattura decisamente l’attenzione, al quale si aggiunge una finitura iridescente per mostrare un effetto arcobaleno nelle giornate soleggiate. Il telaio presenta dunque dettagli giallo acido tra cofano e loghi del tridente sulle ruote, e non manca la firma di Barbie sopra le tre prese d’aria laterali.

Gli interni, invece, vedono un rivestimento in pelle nera con cuciture rosa per i sedili e molte altre rifiniture rosa con badge B di Barbie sul poggiatesta. Insomma, si tratta di un modello veramente insolito e capace di attirare lo sguardo di chiunque. Sotto il cofano, poi, non scherza nemmeno: essendo un modello Trofeo, il SUV è dotato del motore V6 Nettuno da 3,0 litri per un totale di 523 cavalli e 620 Nm di coppia.

Maserati e Mattel prevedono la produzione di due unità, con lancio nel 2023 e vendita anche con scopi di beneficienza: il 10% del prezzo pagato andrà infatti al Barbie Dream Gap Project, pensato per fornire pari opportunità e rimuovere le barriere per le ragazze di tutto il mondo. Il prezzo? Durante la presentazione, il valore è stato stimato attorno ai 330.000 dollari.

Parlando sempre del marchio italiano, giusto ieri Maserati ha pubblicato le prime foto ufficiali del GranCabrio.