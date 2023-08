Maserati non abbasserà i prezzi: le nostre auto valgono quello che chiediamo

Da fine 2022-inizio 2023 è in corso una guerra dei prezzi fra le case automobiliste che vede come grande protagonista Tesla. Elon Musk ha tagliato con costanza i listini ed ora, in Lombardia, si può acquistare una Tesla Model 3 a circa 30mila euro.

Numerose le aziende che stanno rincorrendo Tesla, come ad esempio Ford ma anche Volkswagen in Cina, ma in tale gruppo non vuole entrare Maserati e lo ha spiegato chiaramente il CEO del glorioso tridente italiano, Davide Grasso.

Il numero uno dell'azienda ha fatto sapere che la casa automobilistica di Bologna non ha necessità di tagliare i prezzi e si stanno monitorando i concessionari per assicurarsi che non vengano effettuati sconti. "Saremmo completamente e strategicamente sbilanciati se tagliassimo i prezzi", ha detto Grasso ad Autonews.

“Il prezzo è un elemento molto critico in generale, ma in particolare per un marchio di lusso. Ecco perché è importante non essere guidati dai volumi. Il nostro obiettivo è realizzare le migliori auto che possiamo fare affinché qualcuno le apprezzi e ne paghi il prezzo”.

In sostanza Maserati si dice giustamente convinta che le loro auto valgano il prezzo richiesto, e che chiunque voglia acquistare una supercar con il tridente è conscio che il costo sia adeguato all'offerta.

I dati di Maserati premiamo questa strategia visto che nei primi sei mesi del 2023 sono stati venduti 15.300 veicoli, con un utile operativo di 121 milioni di euro, circa il doppio rispetto al 2022. E' cresciuto anche il margine sull'utile operativo passando dal 6.6 al 9.2 per cento.

A inizio 2023 Maserati ha esternato l'obiettivo di aumentare il suo margine sull'utile al 15 per cento, arrivando fino al 20 per cento entro il decennio, e non è da escludere che in caso di raggiungimento del doppio traguardo, Stellantis non possa valutare una quotazione pubblica della stessa azienda.

In ogni caso non è una questione all'ordine del giorno "È qualcosa che non è all'orizzonte per noi – ha sottolineato ancora Grasso - siamo abbastanza impegnati con la gestione del marchio e la complessità del business in questi giorni". Negli scorsi giorni Maserati ha svelato MCXtrema, nuova supercar del tridente pensata per la pista.