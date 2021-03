Maserati ci mostra la sua promettente MC20 mentre sfreccia in pista

Alcuni mesi fa Maserati ha mostrato al pubblico la sua MC20, la quale incarna un interessante progetto atto a commercializzare una supercar piuttosto compatta ma al contempo eccezionalmente potente.

La vettura di Modena prova ad innovare introducendo l'interessante propulsore "Nettuno" che, nonostante una certa compattezza, è comunque in grado di spingere la MC20 in avanti con una forza fenomenale.

Stiamo parlando di un'unità V6 twin-turbo da 3,0 litri e dal peso inferiore ai 220 chilogrammi. Il risultato si traduce in un rapporto tra cavalli e litri di 210 CV/litro che fino a pochi anni fa era letteralmente irraggiungibile per una vettura stradale. L'output della MC20 ammonta infatti a 630 cavalli di potenza e 730 Nm di coppia, i quali lanciano la massa complessiva a secco di 1.500 kg da 0 a 100 km/h in soli 2,9 secondi e fino a oltre 320 km/h di punta.

Adesso la casa del Tridente ha deciso di concederci un'occhiata ad un esemplare in fase di test sul circuito di Modena, e non si tratta affatto del modello in bianco presentato alla stampa nel settembre del 2020. Purtroppo la macchina, visibile nella galleria di immagini in fondo alla pagina, è rivestita di camuffamenti vari, per cui non ci è ancora dato apprezzarne la nuova tonalità scura fino al prossimo appuntamento con la stampa.

Di sicuro però possiamo notare un nuovo set di cerchi mai visto in precedenza sotto la supercar, un adesivo incollato sopra il nuovo badge anteriore quasi come a voler nascondere la nuova estetica del logo e degli accenti in rosso nell'abitacolo a dimostrazione delle personalizzazioni disponibili.

In attesa di poter visionare per bene un esemplare definitivo senza camouflage, vi informiamo sul fatto che nel prossimo futuro (si presume nel 2022) la MC20 riceverà anche una variante completamente elettrica e una versione decappottabile.

Per quanto concerne l'elettrificazione la casa automobilistica italiana si è espressa in modo molto chiaro e deciso, sottolineando la necessità di puntare in direzione dell'ibridazione e delle emissioni zero in modo rapido, efficace e accattivante per il pubblico di riferimento. Non è un caso se a settembre Maserati ha lanciato il brand "Folgore": esso distinguerà tutti i modelli proprietari elettrificati, e una strategia da 2,5 miliardi di euro servirà ad immettere sul mercato 13 nuovi modelli entro pochi anni.



A proposito del design della Maserati MC20, ci teniamo a chiudere con il parere del noto designer Frank Stephenson.