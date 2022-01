Maserati mostra la Grecale sulla neve della Lapponia: il SUV sta arrivando?

La Grecale l’abbiamo vista ormai in tutte le salse, avvistata spesso vestita col suo wrap nero-azzurro, ma questa volta le immagini arrivano direttamente da Maserati, che ci mostra il SUV del Tridente alle prese con i test tra la neve e l’incredibile freddo della Lapponia.

L’ultima volta, il Grecale era stato avvistato con nuovi cerchioni e terminali di scarico inediti, invece questa volta si mostra avvolto in un rovente wrap dalle tinte calde, a contrasto con i freddi toni lapponi. In questi giorni i collaudatori Maserati stanno testando la vettura in queste condizioni proibitive per mettere alla prova la dinamica e le funzionalità del veicolo.

Il terreno innevato permette la messa a punto certosina delle partenze e del comportamento della vettura, con un occhio di riguardo al funzionamento dei sistemi elettronici che aiutano nella guida. Senza dimenticare che le temperature possono scendere fino a –30 °C, un contesto ideale per mettere alla frusta il sistema di climatizzazione.

A livello estetico resta tutto ben celato, sebbene la forma dell’ambia griglia frontale appaia più delineata, così come le forme del paraurti, anche se bisogna ancora ricorrere all’immaginazione per visualizzare l’aspetto definitivo, che però potrebbe essere molto simile al render della Grecale ad opera di Kolesa.ru.

Ricordiamo infine che sotto al cofano dovrebbero esserci dei motori a 4 cilindri turbo per quanto riguarda le versioni di debutto, che successivamente verranno affiancate da una Trofeo, che potrebbe adottare il 6 cilindri biturbo montato sulla Maserati MC20. Quindi non resta che aspettare la presentazione ufficiale, che secondo alcune indiscrezioni, dovrebbe avvenire in primavera.