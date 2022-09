Maserati ci mostra la GranTurismo senza veli: ecco il design della carrozzeria

Solitamente i nuovi modelli vengono tenuti nascosti o celati sotto wrap che possano confondere gli occhi degli osservatori, ma Maserati va controcorrente, e nel frattempo svela il design estetico della nuova GranTurismo nella sua declinazione a motore termico, nonostante la presentazione della nuova vettura non sia ancora avvenuta.

In occasione della Monterey Car Week, il marchio del tridente aveva già mostrato l’estetica della GranTurismo Folgore, ovvero la versione elettrica del modello, invece questa volta ci presenta quella che sotto al cofano nasconde il motore V6 Nettuno che troviamo anche a bordo della supercar MC20.

A dire il vero non si conoscono i dettagli tecnici precisi del motore equipaggiato sulla nuova GranTurismo, se non che si tratta del 6 cilindri Nettuno. Sulla MC20 eroga 630 CV e 729 Nm di coppia, ma in questa circostanza è molto probabile che la potenza massima avrà numeri più contenuti, come avvenuto anche sulla Maserati Grecale, che adotta una versione depotenziata del Nettuno, limitandosi a sviluppare 530 CV.

In ogni caso, per il marchio del tridente la GranTurismo sarà l’auto di punta della gamma e con la versione Folgore sarà probabilmente la Maserati più potente di sempre. Ricordiamo infatti che la GranTurismo Folgore verrà mossa da tre motori elettrici che avranno un output di potenza di circa 1200 CV, così da permetterle uno scatto da 0 a 100 km/h in 2,6 secondi, continuando la sua corsa oltre i 320 km/h.

A questo punto restano da scoprire soltanto i dettagli della Maserati GranTurismo, ma per questo dobbiamo aspettare la presentazione ufficiale della casa, che dovrebbe avvenire entro la fine dell'anno, così che i primi veicoli possano arrivare sul mercato nel 2023.