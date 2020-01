La Maserati Millemiglia concept lancia la sfida a McLaren Elva e Ferrari Monza

Negli ultimi tempi le vetture Speedster stanno godendo di una importante riscoperta. McLaren ha presentato la sua fantastica Elva, un leggerissimo bolide da 804 cavalli, mentre di Ferrari Monza SP2 che scorrazzano in giro ne abbiamo viste già tante.

Ma adesso Luca Serafini, apprezzatissimo designer, ha immaginato una eventuale Maserati sulla stessa falsariga delle due auto appena menzionate. La sua creazione si chiama MilleMiglia Concept, ed ha un aspetto incredibile.

Le sue fonti d'ispirazione sono Maserati classiche da gara come la 250F o la 6CM. All'anteriore non ci sono fari tradizionali, ma particolari LED in grado di fondersi con la carrozzeria senza dare soluzioni di continuità. Al centro del muso troneggia il grosso logo della casa italiana, affiancato da due fendinebbia alle estremità.

Le forme, soprattutto sul cofano, risultano molto irregolari, mentre le fiancate risaltano per le enormi prese d'aria posizionate dietro le ruote anteriori. Visto che la MilleMiglia disporrebbe di un motore situato centralmente, ed è quindi totalmente giustificata la presenza di ulteriori prese d'aria appena dietro le portiere. Queste ultime tra l'altro si aprono come quelle della Elva, ma con una rotazione in senso opposto.

Il posteriore infine gode delle linee ancor più originali e coraggiose. A differenza dei fari all'altra estremità dell'auto quelli sulla coda hanno un design piuttosto regolare ma il pezzo forte è rappresentato da un'enorme ma sottile pinna simile a quella del fondo delle imbarcazioni, la quale parte dal retro del sediolino del guidatore e finisce appena sopra gli ampi diffusori, tagliando in due il veicolo per una lunghezza considerevole.

Purtroppo questa Maserati MilleMiglia non vedrà mai il mercato, ma speriamo comunque che la compagnia del Tridente possa proporre a breve una sua visione di Speedster. In ogni caso non perdetevi l'intrigante galleria di immagini in fondo alla pagina.