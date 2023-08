Maserati MCXtrema è il nome della supercar del tridente: ecco quando sarà svelata

Maserati sta per svelare una nuova auto da pista super performante chiamata Maserati MCXtrema. Il nome stesso "MCXtrema" esprime un manifesto di intenti, suggerendo una vettura estremamente potente con 740 CV e non omologata per l'uso su strada: questo modello promette di essere uno dei più potenti e straordinari del marchio col tridente.

Siamo ben lontani dal mondo "stradale", dove Maserati ha annunciato che passerà al motore V6 ibrido. La presentazione ufficiale della ipercar da pista avverrà il 18 agosto durante la Monterey Car Week in California, in un evento esclusivo al The Quail. Il suffisso "Xtrema" suggerisce la forza e l'imponenza di questa futura vettura da pista, evidenziando la sua natura non convenzionale e ad alte prestazioni. L'auto è stata sviluppata partendo dalla base della Maserati MC20, segnando l'inizio di una nuova era per il marchio.

La Maserati MCXtrema è stata concepita e progettata esclusivamente per la pista, dedicata a gentleman drivers e appassionati di auto da corsa. La produzione sarà estremamente limitata, con soli 62 esemplari prodotti, ed è già stata esaurita, testimoniando l'elevata richiesta e l'interesse suscitato da questo modello esclusivo.

Questo nuovo modello promette di essere un omaggio alla ricca tradizione sportiva di Maserati Corse, un po' come la Gran Turismo Trofeo Primaserie, e di incarnare l'anima estrema del marchio. Con il suo design accattivante, le prestazioni impressionanti e l'esclusività della produzione limitata, la Maserati MCXtrema si posiziona come una vettura straordinaria per gli appassionati di auto da corsa pronti a sperimentare emozionanti sessioni di guida su circuiti di tutto il mondo.